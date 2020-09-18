الامارات | 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 92 ألفاً و912 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 82 ألفاً و568 حالة.

كما أعلنت عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفاً و117 حالة.

Advertisements

وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـــ 24 الماضية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news