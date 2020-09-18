- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 92 ألفاً و912 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 82 ألفاً و568 حالة.
كما أعلنت عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 72 ألفاً و117 حالة.
وأعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـــ 24 الماضية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | 786 إصابة جديدة بفيروس كورونا و661 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.