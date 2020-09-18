الامارات | «صحة دبي» ترصد احتياجات أصحاب الهمم بالإمارة

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي» ترصد احتياجات أصحاب الهمم بالإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت هيئة الصحة في دبي تنفيذ مسح لأصحاب الهمم في الإمارة، بهدف حصر أعدادهم في إمارة دبي، والتعرف إلى متطلباتهم، واحتياجاتهم، وطالبت جميع المنشآت والمراكز المتخصصة بأصحاب الهمم بالتعاون لإنجاز المسح.

وأصدرت الهيئة تعميماً وجهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، طالبتها بملء استبيان خاص بالبيانات التي تفي بالغرض، وتنفذ الهيئة المسح لمصلحة مركز دبي للإحصاء.

وترصد الهيئة من خلال المسح نوعية الخدمات الصحية التي تقدم لفئة أصحاب الهمم، وحددت 18 خدمة شملت «العلاج الطبيعي، العلاج الوظيفي، تحليل السلوك التطبيقي، العلاج النفسي، علاج النطق وصعوبات الكلام، الرعاية المنزلية، مرافق ظل أو معلم، تأهيل مهني، التشخيص الطبي، التقييم الطبي، التقييم النفسي التربوي، التقييم الحركي، الاستشارة الطبية، الرعاية الصحية العامة، التكنولوجيا البديلة والمساندة، صيانة الأجهزة الخاصة بأصحاب الهمم، المواصلات، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية الأخرى»، كذلك يتم رصد كلفة بعض الخدمات المقدمة للساعة الواحدة، وبعضها مقابل الجلسة، والكلفة الشهرية لخدمات محددة، إضافة إلى كلفة الصيانة للأجهزة.

Advertisements

وتعمل الهيئة من خلال الاستبيان على حصر إجمالي عدد العاملين الذين يتعاملون بصفة مباشرة مع خدمات أصحاب الهمم في المراكز كافة، كذلك خصائص العاملين بكل منشأة.

ويرصد المسح خصائص أصحاب الهمم في إمارة دبي، إذ قسمهم إلى ثلاثة أصناف: الأول يشمل الداخليين ويضم جميع أصحاب الهمم المنومين خلال السنة السابقة 2019، والثاني يشمل المترددين ويضم جميع أصحاب الهمم الزائرين بشكل معتاد لتلقي أي خدمة من الخدمات خلال السنة الماضية، والثالث يشمل قوائم الانتظار وتضم جميع أصحاب الهمم المنتظرين لتلقي أي خدمة من الخدمات لغاية يوم الزيارة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news