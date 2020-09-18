- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «مرور عجمان» تنجز 10.8 آلاف فحص إلكتروني في شهرين والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة عجمان 10 آلاف و875 شهادة فحص فني رقمية للمركبات منذ إطلاق الخدمة مطلع يوليو الماضي، دعماً لدور الشراكة في مجال تطوير وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلائم احتياجات المتعاملين، وحرصاً من إدارة ترخيص الآليات والسائقين على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أعلى معايير السلامة للمتعاملين والموظفين.
وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد سلطان خليفة أبومهير، إن خدمة إصدار شهادة فحص المركبة الرقمية جاءت بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وتم تطوير الخدمة لتكون إلكترونية بالكامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | «مرور عجمان» تنجز 10.8 آلاف فحص إلكتروني في شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.