الامارات | شرطة الشارقة تحيل ملف قضية العربيين المتوفين بمنطقة المدام إلى النيابة العامة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت القيادة العامة لشرطة الشارقة ملف قضية وفاة شخصين من الجنسية العربية إلى النيابة العامة بالشارقة، والتي أمرت بدورها بنقل الجثتين إلى مختبر الطب الشرعي بالشارقة لتحديد أسباب الوفاة. وكان بلاغ قد ورد إلى مركز شرطة المدام صباح الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر الجاري، يفيد بوجود جثتين تعودان لشخصين من الجنسية العربية يعملان بإحدى شركات الإنشاءات بالمنطقة. Advertisements وعلى الفور انتقل فريق من التحريات والمباحث الجنائية إلى موقع الجريمة للتحقيق في ملابسات الحادث. وتبين من محضر الاستدلالات، أن الطعن كان متبادلاً بين الشخصين، نتيجة خلافات شخصية، ونتج عنه وفاتهما. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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