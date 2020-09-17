الامارات | بالفيديو.. أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية للإمارة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة أبوظبي والراغبين بالذهاب للإمارات الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار العدوى. ونشر المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي مقطع فيديو يوضح من خلاله هذه الآلية: تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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