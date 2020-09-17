اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بالفيديو.. أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية للإمارة

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية للإمارة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة في إمارة أبوظبي آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية البرية والجوية لإمارة أبوظبي والراغبين بالذهاب للإمارات الأخرى، حرصاً على صحة وسلامة أفراد المجتمع والحد من انتشار العدوى.

ونشر المكتب الاعلامي لحكومة أبوظبي مقطع فيديو يوضح من خلاله هذه الآلية:

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | بالفيديو.. أبوظبي تحدد آلية التعامل مع القادمين عبر المنافذ الحدودية للإمارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا