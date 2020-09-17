الامارات | شرطة عجمان تنجز 10.8 آلاف شهادة فحص إلكترونية خلال شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة عجمان تنجز 10.8 آلاف شهادة فحص إلكترونية خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنجزت إدارة ترخيص الآليات والسائقين في مركز خدمات المرور والترخيص في شرطة عجمان 10 آلاف و875 شهادة فحص فني رقمية للمركبات منذ إطلاق الخدمة مطلع يوليو الماضي، وذلك دعماً لدور الشراكة في مجال تطوير وتقديم خدمات ذات جودة عالية تلائم احتياجات المتعاملين، وحرصاً من إدارة ترخيص الآليات والسائقين على ضمان استمرارية الأعمال وتحقيق أعلى معايير السلامة للمتعاملين والموظفين.

وقال مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، العقيد سلطان خليفة أبو مهير، إن خدمة إصدار شهادة فحص المركبة الرقمية جاءت بالتزامن مع الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا بالتعاون مع مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات، وتم تطوير الخدمة لتكون إلكترونية بالكامل، حيث يتم فحص المركبة وإصدار شهادة الفحص دون الحاجة إلى نزول السائق من المركبة، إضافة إلى الدفع الإلكتروني واستلام رابط عبر الرسائل النصية لعرض شهادة فحص مركبة معتمدة، وذلك يدعم تحقيق التباعد الاجتماعي وتجنب الملامسة المباشرة بين الموظفين والمتعاملين.

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وأكد أن شهادة فحص المركبات الرقمية هي أولى الخدمات الرقمية على مستوى مراكز فحص المركبات والآليات بالدولة، وتأتي تماشيا مع توجهات القيادة العامة لشرطة عجمان في الحد من التفاعل المباشر حفاظا على سلامة الجمهور والعاملين، لتحقيق أعلى معدلات السلامة.

وأشار إلى أن الخدمة تأتي في إطار سعي القيادة العامة لشرطة عجمان لتحقيق هدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، ودعم التحول الذكي في الخدمات.

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