دولة الإمارات تغيث 10 آلاف من متضرري فيضانات السودان

سيّرت، الخميس، جمعية الشارقة الخيرية طائرة مساعدات إلى السودان محملة بأكثر من 20 طناً من المستلزمات الضرورية، لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول ضمن حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء" التي تم إطلاقها بتوجيهات الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتشمل المساعدات المواد الغذائية وملابس الكسوة والأغطية الثقيلة والخيام إلى جانب الأدوية، وذلك كمرحلة أولى لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول التي ضربت أجزاء كبيرة من أراضي السودان وخلفت الكثير من الدمار الذي تسبب في موت وتشرد العديد من السكان وتدمير المنشآت السكنية والخدمية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

يرافق الحملة وفد من الجمعية برئاسة محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات، وعلي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام لمتابعة عمليات توزيع مواد الإغاثة ورفع تقارير عاجلة عن الأوضاع والوقوف على المناطق الأكثر تضرراً لوضع التصورات بشأن مساعدة السكان.

وقال الشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية إنه تنفيذاً لتوجيهات حاكم الشارقة تم تسيير الحملة الإغاثية الموجهة إلى الأشقاء في السودان عملاً بالنهج السائد في دولة الإمارات التي أثبتت في كافة المواقف الإنسانية نبل أبنائها من المواطنين والمقيمين وسخاء أيديهم في المبادرة إلى دعم الحملات الإنسانية.

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وأشار إلى أن الحملة سوف توزع مساعداتها في مرحلتها الأولى على 10 الآف من المتضررين بإشراف من سفارة دولة الإمارات في السودان وعبر مكتب الجمعية في الخرطوم.

ووجه الشيخ صقر بن محمد القاسمي شكره إلى وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية لما قدمته من تسهيلات عديدة في إجراءات سفر الوفد، كما توجه بالشكر إلى إدارة مطار الشارقة الدولي.

وثمّن في الوقت ذاته دور جمعية الشارقة التعاونية في توفير المواد الإغاثية، مؤكداً أن نجاح الحملة هو نتاج ذلك التعاون المؤسسي من قبل جميع المتعاونين من المؤسسات والأفراد.

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