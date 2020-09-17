الامارات | طقس الغد صحو بوجه عام

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شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الغد صحو بوجه عام والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت على المناطق الساحلية والداخلية، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
وقال المركز، في بيانه اليومي، أن تكون الرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 18 – 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 14:11 والمد الثاني عند 01:46 والجزر الأول عند الساعة 19:36 والثاني عند الساعة 08:12 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا الى متوسط ويحدث المد الأول عند 10:11 والثاني عند الساعة 22:38 والجزر الاول عند الساعة 16:23 والثاني عند الساعة 04:37.
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