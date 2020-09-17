الامارات | حمد بوعميم: "الإمارات اليوم" شكلت نموذجاً إعلامياً رائداً

شكرا لقرائتكم خبر عن حمد بوعميم: "الإمارات اليوم" شكلت نموذجاً إعلامياً رائداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، حمد بوعميم، إن صحيفة "الإمارات اليوم" شكلت نموذجاً إعلامياً رائداً، وتركت بصمة وحضوراً واضحين على المشهد الإعلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وأضاف "نتقدم إلى صحيفة (الإمارات اليوم) بأصدق التهاني، بمناسبة مرور 15 عاماً على انطلاقتها"، واستطرد: "أهنئكم على التغطية المحترفة، والمواكبة المتميزة لجميع الأخبار والفعاليات والأحداث، والمهنية العالية في نقل الأخبار من خلال فريق عمل يتمتع بأعلى درجات الكفاءة والأمانة الصحافية".

وقال بوعميم: "(الإمارات اليوم) تقوم بدور مهم في مساعدتنا في غرفة دبي بالترويج للإمارة كمركز عالمي ووجهة رائدة للأعمال"، وأضاف: "أتمنى، باسمي وباسم جميع موظفي غرفة دبي، دوام التوفيق والنجاح لكم، وأشكركم على جهودكم الدؤوبة، التي أثمرت إضافة نوعية أثرت العمل الإعلامي في الدولة".

وقال بوعميم إن إعلامنا، اليوم، بأمس الحاجة إلى صوت إعلامي، مثل "الإمارات اليوم"، التي عززت بحضورها النوعي رسالة دولة الإمارات الإعلامية، القائمة على العمل الجاد والتسامح والتعايش والتميز والابتكار.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news