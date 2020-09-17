الامارات | "الصحة" تكشف عن 786 إصابة جديدة بـ "كورونا".. و661 حالة شفاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تكشف عن 786 إصابة جديدة بـ "كورونا".. و661 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 17 سبتمبر 2020
تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراءها 92,912 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 786 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.
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