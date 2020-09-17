الامارات | سلطان بن مجرن: "الإمارات اليوم" رافد قوي للمشهد الإعلامي الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان بن مجرن: "الإمارات اليوم" رافد قوي للمشهد الإعلامي الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، سلطان بطي بن مجرن، أن تأسيس صحيفة الإمارات اليوم، قبل 15 عاماً، شكل رافداً قوياً للمشهد الإعلامي المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإمارة دبي خصوصاً؛ فهذه الصحيفة التي تطل على مختلف شرائح قرائها يومياً، قدمت نهجاً تحريرياً جديداً، ملتزماً بالثوابت الوطنية، والحرص على رفدها بتغطيات متنوعة وشاملة في المجالات كافة.

ومن أهم ما يتميز به هذا الإصدار الوطني، مواكبة مستجدات العصر الإعلامي الرقمي، والقدرة على الوصول إلى فئة الشباب، وتناول كل الشؤون المتعلقة بهم.

وقال بن مجرن: نبارك لكوادرها في هذه المناسبة، التي تتوج الكثير من المنجزات، ونأمل لها المزيد من التفوق والريادة في خدمة الوطن، والإسهام في تقدمه وازدهاره.

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