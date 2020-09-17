الصحة الإماراتية تزوّد مستشفى الكويت بالشارقة بأحدث الأجهزة التشخيصية

زودت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الاماراتية، مستشفى الكويت بالشارقة، بأحدث المعدات الطبية والأجهزة التشخيصية ضمن قائمة التحديثات التي تقوم بها الوزارة لتقديم الخدمة الصحية بناء على أنظمة الجودة الشاملة.

وأفادت آمنة كرم، مديرة مستشفى الكويت، بأنه تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة التشخيصية والمعدات وفق أحدث المعايير العالمية، حيث تم إمداد قسم المناظير بجهاز فيبروسكان، وهو أحدث أنواع المناظير للكشف عن تليف الكبد وقياس نسبة الدهون.

وأشارت إلى أن مستشفى الكويت بالشارقة أول مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع استخداماً لهذا الجهاز، إضافة إلى توريد أحدث أنواع المناظير الجراحية الخاصة باستئصال الأورام مع خاصية أخذ عينة باستخدام تقنية الموجات الصوتية.

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وقالت إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وردت لمستشفى الكويت أحدث أجهزة غسيل الكلى المتنقل، والذي يمكن من خلاله غسيل الكلى في الحالات الطارئة أو في حال هبوط ضغط الدم، كما تم تحديث غالبية أسرة المستشفى بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض بجميع الأقسام وتوريد أجهزة تنفس صناعي ومضخات محاليل وريدية لأقسام العناية المركزة والطوارئ والعزل.

ومن جانبه أشار الدكتور عيسى المعلمي، المدير الفني لمستشفى الكويت، إلى أن إدخال أحدث التقنيات العلاجية أحدث تطوراً كبيراً انعكس على مستوى الأداء، خاصة في إجراء العمليات الجراحية عن طريق المنظار، ما يساعد على دقة التشخيص وسرعة الأداء وتقليل وقت المريض بالمستشفى وحصول المرضى على خدمة صحية متميزة، مما يحقق استراتيجية الوزارة لتقديم الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة ويرسخ المكانة الفريدة التي تتبوأها دولة الإمارات في جودة الرعاية الصحية.

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