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الامارات | تغريم رجل 45 ألف درهم لاقتحامه منزل امرأة

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عمرو بيومي - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة الاستئناف أبوظبي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية والقاضي بإلزام رجل بأن يؤدي لامرأة 45 ألف درهم تعويضاً عن اقتحامه مسكنها دون إرادتها وبغير مسوغ قانوني، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من السيدة لزيادة المبلغ، وكذلك استئناف الرجل لتخفيض المبلغ.

وكانت المرأة قد طلبت إلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً مادياً وأدبياً بمبلغ 100 ألف درهم وبفائدة 12% عما أسند إليه من دخوله لمسكنها دون إرادتها وبغير مسوغ قانوني، وقضت المحكمة في الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي لها 45 ألف درهم تعويضاً عن أضرارها المعنوية والمادية وفائدة تأخير بواقع 5% سنوياً بصيرورة ذاك القضاء نهائياً.

ولم ترتضِ المحكوم لصالحها وأقامت استئنافها طعناً عليه، وطالبت بتعديل الحكم بزيادة مبلغ التعويض المقضي لها به للمبلغ الوارد بطلباتها أمام أول درجة، مشيرة في استئنافها إلى أنها تعيب على الحكم لضآلة مبلغ التعويض بما لا يتناسب وما لحقها من أضرار مادية بنفقات تقاضٍ وأتعاب محاماة، وكذا أضرارها الأدبية بحزنها ومعاناتها النفسية جراء جرم المستأنف ضده، وما ترتب عليه من إساءة الظن بسمعتها.

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بدوره تقدم المستأنف ضده بمذكرته طلب فيها رفض الاستئناف وتخفيض مبلغ التعويض المقضي به.

فيما أشارت محكمة الاستئناف إلى قبول الاستئنافين شكلاً وبرفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف بمصروفات استئنافه وبمبلغ 500 درهم أتعاب محاماة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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