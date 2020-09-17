الامارات | 842 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و821 حالة شفاء

شكرا لقرائتكم خبر عن 842 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و821 حالة شفاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراء 93 ألفاً و682 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 842 إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 81 ألفاً و782 حالة، كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخص من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 402 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع. كما أعلنت الوزارة عن شفاء 821 حالة جديدة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 71 ألفاً و456 حالة.

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