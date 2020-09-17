الامارات | 23 بلاغاً عن «إساءة» إلى أصحاب الهمم خلال شهرين

شكرا لقرائتكم خبر عن 23 بلاغاً عن «إساءة» إلى أصحاب الهمم خلال شهرين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي، خلال الشهرين الماضيين، 23 بلاغاً متعلقة بإساءات بحق أصحاب همم، عبر نظام «الخط الساخن» الذي أطلقته في يوليو الماضي.

وقالت مدير إدارة أصحاب الهمم، مريم الحمادي، لـ«الإمارات اليوم»، إن «الخط الساخن» شجّع كثيرين على التواصل مع الهيئة، باعتباره قناة مباشرة ومخصصة للحالات المتعلقة بهم فقط.

وتابعت أن البلاغات كشفت عن انتهاكات تُرتكب بحق حالات منذ سنوات، مشيرة إلى أن «الهيئة تمكنت من التحقق منها، والبت فيها، وإنهاء معاناة أصحابها».

وأفادت الحمادي بأن الحالات المبلغ عنها تركزت على نوعين من الإعاقة، هما الذهنية والمرض النفسي (المصنف ضمن الإعاقات)، مشيرة إلى أن حالات الإعاقة الذهنية تنتمي إلى فئات سنية مختلفة، فيما تنتمي الحالات النفسية إلى الفئة العمرية من 18 - 30 عاماً.

ويتيح «الخط الساخن» التواصل مع الهيئة وتسجيل أي ملاحظات أو بلاغات تتعلق بحماية أصحاب الهمم، كما أنه يوفر قناة مباشرة للاستفسار عن الخدمات والقوانين المتعلقة برعايتهم وتمكينهم.

وأشارت الحمادي إلى أن النسبة الأكبر من الانتهاكات وحالات الإساءة المبلغ عنها تعلقت بالعنف ضد النساء، مضيفة أن الإبلاغ عنها كان من أطراف محيطة بالأسرة، أو من أعضاء في الأسرة الممتدة، شهدوا ما تعانيه من الإساءة الجسدية، وتحديداً الضرب.

وأضافت أن «هذا النوع من الإساءة يضم الإساءة النفسية والعاطفية».

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وقالت الحمادي إن «انشغال كثير من أولياء الأمور بالتزامات العمل والدوام الوظيفي، إضافة إلى ضغوط الحياة اليومية والانشغال بالأسرة واحتياجاتها، يأتي على حساب الوقت المطلوب لرعاية أصحاب الهمم والاهتمام بشؤونهم، وبالتالي الجهل بطبيعة حالتهم واحتياجاتهم وعدم تفهم أسباب تصرفاتهم المختلفة عن تصرفات الآخرين، والتي تقابل من بعض أولياء الأمور بالعنف والقسوة بدلاً من الاحتواء والإرشاد والمساعدة على التصرف السليم».

ولفتت الحمادي إلى لجوء آباء لضرب وتعنيف الفتيات المصابات بإعاقة ذهنية بحجة تعليمهن وثنيهن عن الخروج بمفردهن من المنزل، حتى لا يتعرضن للاستغلال أو الاعتداء.

ووفقاً للبيانات الإحصائية، التي عرضتها الحمادي، فقد تلقت الهيئة خلال الشهرين الماضيين، 91 استفساراً حول الخدمات وبرامج الرعاية التي تقدمها ومؤسسات الدولة المعنية بأصحاب الهمم.

ودعت الحمادي أفراد المجتمع الى الاستفادة من «الخط الساخن» (800988) الذي يعمل على مدار الساعة.

وأضافت أنه يمكن لأصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق التواصل بلغة الإشارة، عن طريق تطبيق خصصته الهيئة لهم.

- «تطبيق خاص يمكّن أصحاب الإعاقة السمعية وصعوبات النطق من التواصل مع (الهيئة) بلغة الإشارة».

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