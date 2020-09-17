الامارات | «دفاع مدني أبوظبي» تضيء مواقع الحوادث بـ «درون»

شكرا لقرائتكم خبر عن «دفاع مدني أبوظبي» تضيء مواقع الحوادث بـ «درون» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت الإدارة العامة للدفاع المدني في أبوظبي تجربة لنظام إضاءة الأماكن المظلمة باستخدام الطائرة بدون طيار «درون»، ضمن جهودها فى مواكبة التطورات العلمية، وتسخير التقنيات والوسائل الحديثة لتعزيز سرعة الاستجابة، وتقوم الطائرة بإضاءة الأماكن المظلمة فى مواقع الحرائق والحوادث وأماكن الإنقاذ وحالات الكوارث.

وأكد نائب مدير عام الإدارة، العميد محمد إبراهيم العامري، الاهتمام المستمر بمواكبة المستجدات والتطورات، بما يعزز من جهود الدفاع المدني في توفير السلامة لقاطني إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن وجود الإضاءة الجيدة بمواقع الحرائق يعزز من جهود الإطفائيين في أداء مهامهم بدقة عالية.

ولفت إلى أن التجربة تأتي في إطار التشجيع على تطبيق الأنظمة الحديثة المتطورة، التي تعزز أداء مهام الإطفاء باحترافية عالية، تنعكس إيجابياً على تحقيق أعلى درجات السلامة لحماية الأفراد والممتلكات، ضمن منظومة عمل معتمدة وفق أفضل الممارسات المتقدمة عالمياً.

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وأفاد المقدم عمر سالم الشحي بأن النظام تم تشغيله في غضون ثلاث دقائق، وعلى ارتفاع يصل إلى 40 متراً، ويغطي مساحة إضاءة من 4500 إلى 8000 متر مربع، ولا يحتاج إلى بطاريات، ويتميز بأنه آمن، وسهل التنقل من مكان إلى آخر.

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