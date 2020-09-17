الامارات | 42 سؤالاً تحدّد مهنة المستقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن 42 سؤالاً تحدّد مهنة المستقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، النظام الإلكتروني الجديد «الموجه المهني»، عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة (تم).

جاء إطلاق النظام تحت شعار «اعرف مهنتك المناسبة لشخصيتك في سبع دقائق»، إذ يمكن من خلاله إرشاد الشباب، والطلبة تحديداً، نحو التخصصات الدراسية الصناعية والتكنولوجية والمهنية المطلوبة في سوق العمل، بما يضمن لهم الوظائف والأعمال التي يمكنهم إنجازها على الوجه الأكمل، والعمل على تطويرها مستقبلاً.

وقال مدير عام المركز، مبارك سعيد الشامسي، إن النظام يسهم في تمكين الشباب من تحديد مساراتهم المهنية المستقبلية، التي تتوافق مع قدراتهم وميولهم.

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وأضاف: «يبدأ البرنامج باستبيان مدته سبع دقائق، ويتضمن 42 سؤالاً تغطي الجوانب الشخصية للطالب، بما يعكس استعداده النفسي والمهني والعقلي، وغيرها من الجوانب التي يمكن من خلالها ترشيح أفضل المسارات الدراسية والمهنية التي يمكنه الإبداع فيها». وأوضح أن «الموجه المهني» نظام جديد مطور لـ«نظرية هولاند»، التي تصنف أنماط الناس إلى ست فئات، وبيئات العمل إلى ستة أصناف، ومن ثم يتم من خلاله ربط أنماط الشخصية مع أنماط البيئة المهنية التي تتوافق معها. ويؤدي «الموجه المهني» ثلاث مهام رئيسة، هي معرفة نوع الشخصية، واكتشاف التخصص الدراسي المهني المناسب لكل شخص، وتحديد الوظائف التي يمكن الإبداع فيها.

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