الامارات | الذكرى الـ 15 لصدور «الإمارات اليوم»

شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الـ 15 لصدور «الإمارات اليوم» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 سبتمبر 2020 يصادف بعد غدٍ، السبت، الذكرى الخامسة عشرة لانطلاقة صحيفة «الإمارات اليوم»، إذ صدر العدد الأول منها في 19 سبتمبر من عام 2005، من مقرها بمنطقة القوز في دبي، متميزة بقطعها الصغير (تابلويد)، وبقربها من القراء وأصحاب القرار، حتى غدت الصحيفة بعد 15 عاماً منبراً لملايين المتابعين والقراء، من خلال منصاتها الرقمية وموقعها الإلكتروني، ونسختيها الرقمية والمطبوعة. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.