الامارات | وفاة آسيوي دهساً في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة آسيوي دهساً في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفي شاب آسيوي 28 عاماً نتيجة تعرضه لحادث دهس من قبل مركبة يقودها مواطن 40 عاما على امتداد شارع الوكالات برأس الخيمة في ساعة متأخرة من مساء امس الثلاثاء .

وأوضح العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة أن هذا الحادث وقع في تمام الساعة العاشرة والربع من مساء أمس الثلاثاء عندما كان المتوفى يقطع الشارع باتجاه الجانب الآخر منه من مكان غير مخصص لعبور المشاة حيث تصادف مرور السيارة التي يقودها المواطن الذي تفاجأ به أمامه مما أدى إلى دهسه ووفاته على الفور في موقع الحادث متأثرا بالإصابات البليغة التي تعرض لها .

وأشار إلى أن دوريات الشرطة وسيارة من الاسعاف الوطني هرعت فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات لموقع الحادث وتم نقل جثة المتوفى إلى المستشفى تمهيدا لتسليمها لذويه لاقامة مراسم الدفن عليه حسب الأصول المتبعة فيما تولت الجهات المرورية المعنية ملف الحادث لاستكمال التحقيقات واحالته لجهات الاختصاص .

Advertisements

وأهاب العميد النقبي بالجمهور والمشاة إلى عبور الشوارع والطرقات من الأماكن المخصصة لذلك مع التأكد من خلو الشارع من المركبات حفاظا على سلامتهم ومنعا لوقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة التي تحصد أرواح الأبرياء ، داعياً سائقي المركبات إلى التركيز الكامل على الطريق أثناء القيادة والتقيد بالسرعات القانونية وتوقع مفاجآت الآخرين للإسهام في الوصول لأعلى معايير السلامة المرورية وخفض نسبة الوفيات الناجمة عن الحوادث .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news