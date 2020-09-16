الامارات | "رافد" تتعامل مع 6 آلاف حادث خلال شهر بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن "رافد" تتعامل مع 6 آلاف حادث خلال شهر بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "رافد" لحلول المركبات عن زيادة نسبة الإبلاغ عن الحوادث من خلال تطبيق "رافد" بنسبة 20%، مؤكدة أنها سجلت نحو 6 آلاف حادث في أغسطس 2020، وتم الإبلاغ عن أكثر من ألف حادث منها عبر التطبيق.

وقال مدير إدارة الحوادث و خدمات المساعدة على الطرق لشركة رافد عبدالرحمن حسن كنون الشامسي، إن "رافد" تسعى دائماً إلى تحويل خدماتها إلى رقمية بجميع عملياتها، وذلك تماشياً مع رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في تحويل الإمارة إلى مدينة ذكية و مبتكرة، عبر الاستفادة من جميع الخدمات الذكية والإلكترونية المتاحة وفق أحدث الإصدارات المطروحة، وتستخدم أحدث ما توصل إليه العلم، في التسهيل على المتعاملين، واختصار الوقت والجهد و المال على مستخدمي التطبيق .

وتابع: توفر "رافد" من خلال تطبيقها، خدمة المساعدة على الطرق للحالات الطارئة ، كالتزود بالوقود، وتبديل الإطارات والبطاريات، ونقل المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى ورش الوكلاء أو الورش الخاصة. وتوفر خدمة الأوتو إكسبريس، وتضم منشأة متكاملة لإصلاح المركبات المستوردة والمحلية، وخدمة الأوتو إكسبريس المتحركة ، التي تتكون من ورشة عمل متنقلة متخصصة في التصليح والصيانة، وتقدم جميع الخدمات الأساسية الضرورية والعاجلة، كاستبدال الإطارات، أو إصلاحها وفق أعلى معايير الجودة وأفضل الممارسات العالمية"

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