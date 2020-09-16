الامارات | ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ على بن حميد بن أحمد المعلا

شكرا لقرائتكم خبر عن ديوان حاكم أم القيوين ينعي الشيخ على بن حميد بن أحمد المعلا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم.

وفيما يلي نص البيان : " بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فأدخلي في عبادي و ادخلي جنتي ...

صدق الله العظيم.. بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره ينعي ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين المغفور له بإذن الله الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلا الذي وافته المنية صباح اليوم إثر حادث أليم .

Advertisements

ويتقدم ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بأحر التعازي والمواساة إلى معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا و إلى أسرة الفقيد سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم غفرانه و يسكنه فسيح جناته.. و إنا لله وإنا إليه راجعون".

و نظراً للوضع الراهن وتماشياً مع الإجراءات الاحترازية سيتلقى معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا التعازي عبر الهاتف أو الرسائل النصية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من اليوم الأربعاء.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news