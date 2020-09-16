شنايدر إلكتريك تدعم DataXion ليصبح مركز البيانات الأكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة بشمال أفريقيا

ساهمت الحلول التقنية والهندسية التي قدمتها شنايدر إلكتريك، الشركة الرائدة في مجال التحول الرقمي لإدارة الطاقة والأتمتة، في جعل مركز بيانات DataXion الأكثر استدامة وكفاءة في استخدام الطاقة على مستوى منطقة شمال أفريقيا. ويعد مركز تخزين وتجميع البيانات، الذي يقع مقره في تونس، أكبر مرفق ذي موقع مشترك في شمال أفريقيا ويلبي احتياجات الشركات العاملة في قطاعات الخدمات المالية والتجزئة إلى جانب مزودي خدمات الإنترنت وشركات التكنولوجيا. ونجح مركز البيانات على مدار السنوات الأربع الماضية، في خفض احتياجاته من الطاقة بنسبة 35٪، فيما نجح في زيادة توافر أصوله بنسبة 20٪، وخفض تكاليفه التشغيلية بنسبة 20٪.

تم تأسيس DataXion من جانب شركة Unipack في عام 2013، وهي شركة تابعة لمجموعة "بولينا القابضة" التونسية، وتم تصميم مركز تجميع وتخزين البيانات وفقاً للمعايير الدولية من المستوى 3+ ليتم افتتاحه في عام 2016 لتلبية احتياجات الشركات في جميع أنحاء شمال أفريقيا. ويشتمل المركز على خوادم فائضة عن الحاجة ومزدوجة الطاقة إضافة إلى حلول وتقنيات التخزين والاتصال. ويستخدم DataXion مصادر متعددة ونشطة ومستقلة للتوفير إمدادت الطاقة والتبريد للموقع.

ونظراً لمناخ المنطقة الذي غالباً ما تصل درجة الحرارة إلى 34 درجة مئوية في الصيف - كان التحدي الأكبر للمركز يتمثل في كيفية الحد من استهلاك الطاقة مع الحفاظ على أعلى مستويات توافر الخدمات والأمان. وقام فريق شنايدر إلكتريك بتصميم وتشغيل عمليات مركز بيانات متكامل يعمل على أتمتة معدات المنشأة ورقمنتها بشكل شامل، مما يسمح لفريق العمليات بضمان توافر الخدمات بنسبة 99.9٪، مع مراقبة وتحسين استخدام المركز لمصادر الطاقة والتبريد.

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وقال لاساد بلهيبا، مدير مركز بيانات DataXion: "تم تصميم مركز بيانات DataXion وفقاً لأعلى معايير كفاءة الطاقة، ويمكننا من خلال العمل على تعزيز كفاءة الموقع إلى أقصى حد ممكن وتحسين استهلاك الطاقة الكهربائية وإمدادت التبريد، خفض تكاليف الطاقة مع الحفاظ على نهجنا الهداف إلى تقديم خدمات متميزة لعملائنا. ويعد مركزنا اليوم الأكثر كفاءة واستدامة في استخدام الطاقة على مستوى المنطقة وذلك بفضل الحلول التي قدمتها لنا شركة شنايدر إلكتريك".

وتم تصميم الموقع وتشغيله تحت إشراف وتنفيذ شنايدر إلكتريك التي وفرت جميع المعدات اللازمة وتركيبها في المنطقة. ويستخدم المركز حلول برمجياتEcoStruxure IT Expert ، والتي تسمح لفريق العمليات بمراقبة استخدام الطاقة وإدارته وتحسينه عبر خوادم الموقع ومعدات التبريد والمعدات الكهربائية الأخرى. ويتم تنفيذ جميع عمليات الصيانة الوقائية والتنبؤية إضافة إلى إصلاح أي مشكلات بواسطة فريق خدمة شنايدر إلكتريك والفرق الرقمية.

ومن جهتها قالت منى عيسى إيغ، نائب الرئيس لحلول أمن الطاقة في شركة شنايدر إلكتريك في مجموعة البلدان والجزر الناطقة بالفرنسية: "يعتبر مركز بيانات DataXion رائداً ليس فقط بتوفير خدمات تجميع وتخزين البيانات بشكل مميز لعملائه، وإنما أيضاً من حيث مستوى كفاءة الطاقة في عملياته. لقد عملنا مع DataXion لتحسين كيفية استهلاك الطاقة عبر الموقع واضعين نصب أعيننا تعزيز كفاءة العمليات وخفض التكاليف مع ضمان أعلى مستويات جودة الخدمات المقدمة للعملاء. وقد أثبت DataXion بالفعل أن هذه المنطقة يمكنها تقديم مراكز بيانات خضراء ومستدامة تقدم للشركات خدمات تجميع وتخزين موثوقة وآمنة للبيانات. نحن فخورون بدعم رؤية وأهداف ليكون المركز المفضل للشركات في شمال أفريقيا".