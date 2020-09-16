منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" تطلق المرحلة الثانية من منصة "سداد أبوظبي" وتضيف ميزات جديدة لإثراء تجربة المتعامل

كجزء من عملية التطوير المستمرة للحلول الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي، أعلنت منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" عن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة "سداد أبوظبي"، والتي تعتبر أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي.

وتتضمن المرحلة الثانية من مبادرة "سداد أبوظبي"، ، تمكين كافة شرائح المجتمع من استخدام خاصية "payit"، وهو أول تطبيق محفظة رقمية متكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لاستكمال الخدمات والمعاملات الحكومية عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم".

وسيسمح تطبيق "payit"، الذي تم تطويره بالشراكة بين منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم" وبنك أبوظبي الأول، لجميع شرائح المجتمع ممن لديهم هوية إماراتية سارية، بغض النظر عن الجهة التي يتعاملون معها، من إجراء مدفوعات رقمية سهلة ومبسطة لأي خدمات حكومية من خلال هواتفهم الذكية، بالإضافة إلى الاستفادة من ميزة إرسال وتحويل الأموال

ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من "سداد أبوظبي" تحت إشراف ومتابعة اللجنة العليا للحكومة الرقمية في إمارة أبوظبي، وذلك في سياق جهودها الرامية إلى تفعيل إطار حوكمة التحول الرقمي على مستوى حكومة أبوظبي، وتحقيق نقلة نوعية في مفهوم تقديم الخدمات الحكومية والانتقال نحو المستقبل الرقمي.

وتعليقاً على ذلك صرح سعادة المهندس محمد عبدالحميد العسكر، مدير عام هيئة أبوظبي الرقمية قائلا: "تعد المرحلة الثانية من" سداد أبوظبي خطوة مهمة إلى الأمام نحو تعزيز استدامة الخدمات الرقمية، وإنجازاً مهماً يساعدنا على بلوغ هدفنا الرئيسي وهو ضمان إتمام جميع الخدمات والمعاملات الحكومية رقميًا بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال التحديث المستمر للتقنيات والحلول الرقمية وتوفير الممكنات الرقمية المناسبة كمنصة "سداد أبوظبي" التي تم تصميمها لتوفر طرقاً سلسة وآمنة وموحدة تتيح للمتعاملين إتمام عمليات الدفع رقمياً لجميع الخدمات الحكومية عبر قنواتها المختلفة. ".

ومن جانبه قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: "تعزيزاً لدور قيادتنا الحكيمة في تطوير أحدث تقنيات العمل الحكومي داخل الدولة وفي إمارة أبوظبي، فقد قام بنك أبوظبي الأول بالشراكة مع حكومة أبوظبي ببناء وتشغيل أنظمة دفع رقمية مبتكرة لتوحيد طرق الدفع بين جميع الهيئات والجهات الحكومية داخل الإمارة وتوحيد البرامج وأساليب الدفع لاستكمال التحول الرقمي داخل العمل الحكومي."

"وبذلك يحرص بنك أبوظبي الأول على تقديم المحفظة الرقمية Payit من خلال المنصة الموحدة لحكومة أبوظبي «سداد أبوظبي» التي تم بناؤها وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير العالمية. كما يتطلع البنك من خلال المنصة إلى المساهمة في تعزيز الخدمات الرقمية بالإمارة وتوحيد تجربة المتعاملين، في الوقت الذي تشهد فيه بيئة الأعمال اعتماداً كبيراً على أتمتة الخدمات في العمليات المالية وانتشار البطاقات الافتراضية والمحافظ الرقمية كوسائل دفع تغني عن النقد.

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ومنذ إطلاقه في 2018، أصبح تطبيق "payit"، المتوفر في متجر تطبيقات Apple ومتجر Google Play، خيارًا شائعًا لإجراء المعاملات لأكثر من 180 ألف شخص في جميع أنحاء البلاد، حيث يجري استخدامه لأغراض متعددة منها طلب الطعام أو التسوق أو الدفع، بالإضافة إلى خدمة تحويل وإرسال الأموال إلى الأشخاص. ويعد Payit من التطبيقات الأسرع نموًا، حيث يجذب أكثر من 500 مستخدم جديد كل يوم.

ويهدف تطبيق محفظة "payit" للمساعدة في تقليل الاعتماد على النقد، وإحداث تغيير في طرق الدفع المالي، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية لدفع عجلة التحول الرقمي في الإمارة. وتعكس المرحلة الثانية من "سداد أبوظبي" الجهد المستمر لتسريع وتيرة وتأثير التحول الرقمي، مما يضمن أن تكون الحلول والخدمات المقدمة لسكان أبوظبي ومجتمعات الأعمال آمنة ومريحة وبسيطة وموحدة لجميع الخدمات تحت مظلة واحدة.

ومنذ إطلاق "سداد أبوظبي"، تمكن المستخدمون من الاستفادة من العديد من خيارات الدفع الآمنة، والمدفوعات لمرة واحدة للخدمات متعددة الأطراف وتوحيد تجارب المتعاملين عند تعاملهم مع جميع القنوات الحكومية. وكجزء من المرحلة الثانية، يمكن للمستخدمين الآن التسجيل باستخدام نظام التحقق بالرمز الموحد لتوفير المزيد من الأمان عند إجراء المعاملات المالية.

كما ستسهل "سداد أبوظبي" طرق الدفع لعدد متنوع من المؤسسات التي تتضمن جهات حكومية ومنظمات غير حكومية ومؤسسات تعليمية، وذلك بهدف تحقيق تحول رقمي كامل للخدمات الحكومية.

وتشكل منصة "سداد أبوظبي"، التي تم إطلاقها مؤخراً عبر منظومة خدمات أبوظبي الحكومية الموحدة "تم"، أحدث منصات الدفع الرقمية الموحدة لجميع الخدمات الحكومية في إمارة أبوظبي. وتوفر المنصة طريقة دفع جديدة كلياً تتميز بسهولة استخدامها ومستواها العالي من الأمان، وتتيح للمتعاملين سداد رسوم جميع الخدمات الحكومية رقمياً في أي وقت وأي مكان،. وتأتي المنصة في إطار الجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للارتقاء بجودة حياة الناس وتسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة ويُسر.

وتقدم منصة "سداد أبوظبي" مزايا أخرى من حيث إتمام عمليات الدفع، والمصالحة والتسويات المالية، والتقارير وعمليات التدقيق، وعملية دفع واحدة لخدمات متعددة. أما قنوات الدفع، فهي تتمثل في البوابات، وتطبيقات الهاتف الذكي، ونقاط البيع، وأجهزة الإيداع النقدي. فيما تتمثل طرق الدفع في خدمة الخصم الرقمي، والمحفظة الرقمية، والنقد.