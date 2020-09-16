الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة: مساعدات دولة الإمارات خففت حدة آثار الفيضان

أكد الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة، المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي، أن المؤسسات الخيرية في دولة الإمارات نفذت الكثير من الأعمال الإغاثية التي من شأنها تخفيف حدة آثار الفيضان ومساعدة المتضررين.

وبين المستشار مرتضى الفاتح الزيلعي أن الجالية السودانية بدولة الإمارات تتابع الظروف العصيبة التي يعيشها السودان في ظل ما يمر به هذه الأيام من كوارث طبيعية، أدت لهدم 10 آلاف منزل ومبنى، وتضرر أكثر من مليون شخص فقدوا مساكنهم، إضافة لوفاة أكثر من 100 فرد.

‏ولفت الزيلعي وفقا لموقع لـ24 أن "الجميع يتابع ما تقوم به دولة الإمارات حكومة وشعباً من جهود كبيرة ومشهودة على أرض الواقع استكمالاً لمسيرتها الإنسانية والإغاثية على كافة الأصعدة في مناطق مختلفة من العالم".

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وقال "هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قامت بتسيير رحلات جوية ‏تحمل المعونات والمساعدات للمتضررين كما أطلقت حملة "ستعود الحياة للسودان" بدأت في توزيع المساعدات والتخفيف عن المتضررين، كما أطلقت جمعية الشارقة الخيرية حملة "من شارقة الخير إلى سودان الوفاء"، إضافة إلى إطلاق هيئة الأعمال الخيرية بعجمان لحملة مماثلة، إلى جانب زيارة وفد إماراتي السودان مرتين خلال الفترة القصيرة الماضية لتفقد المواقع المتضررة".

وأعرب الأمين العام للجالية السودانية في الشارقة عن شكره لرئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وحكام الإمارات.

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