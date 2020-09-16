الامارات | احتراق 4 مستودعات أثاث في عجمان.. ولا خسائر بشرية

شكرا لقرائتكم خبر عن احتراق 4 مستودعات أثاث في عجمان.. ولا خسائر بشرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اندلع حريق في أربعة مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية في عجمان، أمس، وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع أي إصابات أو وفيات، وتولت دوريات الشرطة تأمين الموقع، وتسيير حركة المرور.

وأفاد مدير عام الدفاع المدني في عجمان، العميد عبدالعزيز علي الشامسي، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 3:27 بعد الظهر، يفيد باندلاع حريق في مستودعات أثاث بمنطقة الجرف الصناعية، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الدفاع المدني، ودوريات الشرطة، وسيارات الإسعاف الوطني، ووصلت إلى موقع البلاغ، خلال زمن استجابة لم يتعدَّ ثلاث دقائق، ما حال دون وقوع أي إصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق.

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وقال إن الحريق شب في أربعة مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت ثلاثة مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق، هي: مركز إدارة الدفاع المدني، والجرف، والصناعية، بإسناد من الإدارات العامة للدفاع المدني، من إمارتي الشارقة وأم القيوين، بالإضافة إلى بلدية عجمان.

وأضاف أنه، بعد إخماد الحريق، باشرت فرق الدفاع المدني عمليات التبريد، لمنع اندلاع الحريق مرة أخرى، وتولت الجهات المختصة عملية رفع آثار الحريق، لتحديد أسباب اندلاع النيران.

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