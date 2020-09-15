الامارات | السيطرة على حريق كبير اندلع في 4 مستودعات بعجمان

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شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق كبير اندلع في 4 مستودعات بعجمان والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكنت فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة من السيطرة على حريق اندلع في 4 مستودعات للأثاث بمنطقة الجرف الصناعية بعجمان، دون وقوع أي إصابات أو وفيات.
وأشار العميد عبدالعزيز علي الشامسي مدير عام الدفاع المدني بعجمان أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الساعة 3:27 ظهرا عن اندلاع الحريق تحركت على الفور فرق الدفاع المدني ودوريات الشرطة والاسعاف الوطني، خلال زمن استجابة لم يتعدى 3 دقائق فقط، مما حال دون وقوع أي اصابات أو وفيات، مع التمكن من السيطرة على الحريق.
وقال أن الحريق شب في اربع مستودعات للأثاث تابعة لثلاث شركات مختلفة، وشاركت ثلاث مراكز للدفاع المدني في مكافحة الحريق وهي مركز إدارة الدفاع المدني والجرف والصناعية، باسناد من الادارات العامة للدفاع المدني من امارتي الشارقة و أم القيوين، بالاضافة إلى بلدية عجمان.
وأضاف أن عمليات التبريد جارية الآن في الموقع، مع البحث والتقصي عن أسباب وقوع الحريق.
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