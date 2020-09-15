الامارات | «الوزاري للتنمية» يعتمد التقويم المدرسي لـ3 أعوام

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوزاري للتنمية» يعتمد التقويم المدرسي لـ3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المجلس الوزاري للتنمية برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، التقويم المدرسي للمدارس الحكومية والخاصة في الإمارات للأعوام الثلاثة المقبلة، ابتداءً من العام الدراسي الجاري (2020/‏‏‏‏2021)، والذي ضم موعد انطلاق الأعوام الدراسية الثلاثة ومواعيد إجازات الفصول الدراسية الثلاثة، ونهاية كل عام دراسي للطلبة والهيئات الأكاديمية، مع تحديد أيام التمدرس في كل عام.

وأوضح التقويم أن عدد أيام التمدرس في العام الدراسي الجاري الذي انطلق في 30 أغسطس الماضي هو 188 يوماً، وفي العام الدراسي المقبل 186 يوماً، وفي العام الدراسي التالي (2022/‏‏‏‏2023) 188 يوماً، إلى جانب إلزام جميع المدارس الخاصة التي لا تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم بالحد الأدنى لعدد أيام التمدرس والمحددة بمجموع 182 يوماً.

وحدد التقويم الذي نشره المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، أمس، على «تويتر»، بداية العام الدراسي 2020-2021 بتاريخ 30 أغسطس 2020، وتاريخ 29 أغسطس 2021 لبدء العام الدراسي 2021-2022، وتاريخ 28 أغسطس 2022 لبدء العام الدراسي 2022-2023.

وأوضح التقويم أن مدة إجازة الشتاء لجميع المدارس الحكومية والخاصة في الدولة، بغض النظر عن المنهاج المتبع بها، هو ثلاثة أسابيع في كل من الأعوام الدراسية الثلاثة، والتي تبدأ في العام الدراسي الجاري (2020-2021) من 13 حتى 31 ديسمبر 2020، وفي الدراسي المقبل (2021/‏‏‏‏2022) من 12 حتى 30 ديسمبر 2021، وللعام الدراسي 2022-2023 من 11 ديسمبر 2022 حتى 1 يناير 2023.

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كما بين التقويم عدد أيام إجازة الربيع، والتي تتضمن ثلاثة أسابيع لجميع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم وذلك في كل عام دراسي، حيث تبدأ الإجازة للعام الدراسي 2020-2021 يوم 28 مارس وتمتد حتى 15 أبريل 2021، وللعام الدراسي 2021-2022 بتاريخ 27 مارس وتمتد حتى 14 أبريل 2022، وللعام الدراسي 2022-2023 بتاريخ 26 مارس وتمتد حتى 13 أبريل 2023.

ولفت التقويم إلى المرونة لكل إمارة في تحديد إجازة الربيع للمدارس الخاصة التي تطبق المناهج الأجنبية، بحيث تكون ثلاثة أسابيع متصلة حسب التواريخ المحددة للمدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، أو أسبوعين متصلين على أن تبدأ مع المدارس الحكومية والخاصة التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، كما تلتزم بإضافة الأسبوع الثالث إما أن تكون مجتمعة أو متفرقة خلال العام الدراسي. وأوضح التقويم أن مدة إجازة الصيف لجميع المدارس لا تزيد على 8.2 أسابيع في العام الدراسي الواحد.

182

يوماً الحد الأدنى لعدد أيام التمدرس.

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