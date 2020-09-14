الامارات | الطقس المتوقع في الدولة خلال الايام المقبلة

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شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع في الدولة خلال الايام المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد ان يكون الطقس على الدولة خلال الايام المقبلة على النحو التالي.
الثلاثاء، الطقس: رطب على السواحل مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً أقصى الغرب - صحو بوجه عام وغائم جزئياً أحياناً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً شرقاً، سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الأربعاء، الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية خاصة غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الخميس، الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام - وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
الجمعة، الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً غرباً - صحو بوجه عام وغائم جزئياً بعد الظهر شرقاً.
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً شرقاً.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
السبت، الطقس: رطب مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف صباحاً خاصةً غرباً - صحو بوجه عام .
الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.