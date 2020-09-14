الامارات | أهم ماجاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن أهم ماجاء في الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات الآن، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا.

* عبدالرحمن العويس: دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع تجيز الاستخدام الطارئ للقاح كوفيد19 والذي سيكون متاح للفئات الأكثر تعاملاً مع مصابي كوفيد19من أبطال خط الدفاع الأول.

* العويس: الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

* العويس: نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام.

* إجراء 61,084 فحص جديد، والكشف عن 777 حالة إصابة جديدة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 80,266 حالة.

* الإعلان عن تسجيل 530 حالة شفاء جديدة من مرض كوفيد19، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الدولة إلى 69,981 حالة، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال 24 ساعة الماضية.

* العويس: الاستخدام الطارئ للقاح يتوافق بشكل تام وكامل مع اللوائح والقوانين، وهدفنا توفير كافة وسائل الأمان لخط الدفاع الأول لحمايتهم من أية أخطار قد يتعرضون لها بسبب طبيعة عملهم.

* العويس: نتائج الدراسات خلال المراحل النهائية من المرحلة الثالثة أظهرت أن اللقاح فعال ونتج عنه استجابة قوية، وتوليد أجسام مضادة للفيروس، وقد تمت مراجعة الدراسات المتعلقة بسلامة التطعيم وأظهرت أنه سليم وآمن للاستخدام.

* د.عمر الحمادي: تجاوز الفحوصات الطبية في دولة #الإمارات حاجز 8 مليون فحص منذ بدء الجائحة.

* د.نوال الكعبي: شارك في التجارب السريرية 31 ألف متطوع يمثلون 125 جنسية، وهذا العدد الذي اكتمل خلال أقل من 6 أسابيع يمثل وعي مجتمعنا وحرصه على المشاركة الإنسانية.

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* الكعبي: النتائج الأولية مشجعة من ناحية وجود المضادات في الجسم والدراسة مازالت مستمرة، كما أن الأعراض الجانبية التي رصدت بسيطة ومتوقعة مثل أي لقاح آخر ، ولم تسجل أية أعراض جانبية خطيرة تحتاج تدخل علاجي فوري.

* الكعبي: تم تجربة اللقاح على 1,000 متطوع يعانون من أمراض مزمنة ولم تحدث أي مضاعفات لهم

* الكعبي: الاستخدام الطارئ للقاح يراعي عدة عوامل منها الفئات المستهدفة وخصائص المنتج وبيانات الدراسة السريرية وما قبل السريرية والدراسة السكانية ومجموع الأدلة العلمية المتاحة ذات الصلة.

* الكعبي: اتبعت الجهات الصحية العديد من إجراءات مراقبة الجودة والأمان والفعالية للقاح بالتنسيق مع الشركة المنفذة.

وكانت الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات انطلقت في تمام السابعة من مساء اليوم وتحدث فيها وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن العويس والمتحدث الرسمي للإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات الدكتور عمر الحمادي.

وشارك في الإحاطة الإعلامية كذلك الدكتورة رئيس اللجنة الوطنية السريرية لفيروس كورونا، والباحث الرئيسي للمرحلة الثالثة للتجارب السريرية من اللقاح غير النشط لمكافحة #كوفي19 نوال الكعبي.



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