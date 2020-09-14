لَش تطلق مجموعتها الجديدة من رغوات الاستحمام في الشرق الأوسط

كشفت لَش ، علامة مستحضرات التجميل الطبيعية والمحضرة يدوياً، عن مجموعتها الجديدة من رغوة الاستحمام في الشرق الأوسط. بعد النجاح الكبير لرغوة المغطس" باث بومب" الشهيرة ، تم التركيز إلى رغوة المغطس "بابول بار" لتطلق مجموعة واسعة ومتنوعة من تلك المنتجات في منطقة الشرق الأوسط. تتضمن المجموعة الجديدة رغوة المغطس ورغوة المغطس القابلة لإعادة الاستخدام وأعواد رغوة المغطس، ورغوة المغطس العُطرية. جميع منتجات" بابول" ستكون متوفرة من خلال موقع "لَش مينا" الإلكتروني.



قدمت لَش عام 1999 ، براءة اختراع لـ "منتج خافض للتوتر السطحي" مكون من كريم التارتار وبيكربونات الصوديوم برغوة الفقاعات. وتقدم لَش منذ أكثر من 20 عامًا العديد من رغوات الإستحمام ومستحضرات تجميل طازجة خالية من القسوة مصنوعة

يدوياً وتضمن أقصى درجات الفاعليّة. ، وتعد رغوة المغطس واحدة من أفضل الطرق للإستمتاع بلحظات غنية بالرغوة والعطور الآسرة.



يسعد" لَش مينا" بتقديم رغوة المغطس ميرميد تيل، وهو منتج جديد مكون من "زيت لَش" للإستحمام الحريري أحد أكثر الرغوات الكلاسيكية. كما يمكن لمحبي لَش تجربة رغوة المغطس "سليبي" المفضلة ، الممزوج بزيت اللافندر وزيت يلانغ يلانغ الحالم. أما "روز جام" الرائحة المحببة والأكثر رواجاً في منطقتنا ، ستتوفر الآن أيضًا بتركيبة" بابلرون" برائحة الورد وإبرة الراعي وزيت الليمون لغسيل منعش.

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ستتضمن المجموعة أيضًا زجاجة "ديرتي" رغوة المغطس المُعطِرة مكونة من النعناع المنظف الملطف والذي ينشط البشرة ومن خشب الصندل الدافئ.

هل تبحث عن الإبداع ؟ أعواد رغوة المغطس "كريون" هي مزيج مثير من المرح والعطر - منتج قابل لإعادة الاستخدام مزيج من روائح الجريب فروت والبرغموت وزيوت البوتشو ويمكن استخدامه للرسم في قاع المغطس. يمكن تفتيت جميع منتجات رغوة المغطس أو وضعها ببساطة تحت الماء الدافئ الجاري. يمكن للعملاء التطلع إلى مجموعة كبيرة من رغوات المغطس ذات الحفظ الذاتي ، بينما تتميز بابلرون بتكوينها الكريمي كي لتذوب في ماء المغطس ، وهي مثالية لترطيب البشرة خلال الصيف.

إن زجاجات وأعواد رغوة المغطس "بابل" صممت لتدوم طويلاً كما تحتوي على العديد من الزيوت العطرية والروائح الفاخرة لتجربة استحمام مختلفة.