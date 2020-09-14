مصادرة كميات من مادتي البان والنسوار في دبا الفجيرة

ضمن الجولات التفتيشية المكثفة التي تقوم بها بلدية دبا متمتثلة بإدارة الخدمات العامة والبيئة شعبة التفتيش على جميع المنشآت في مدينة دبا والمناطق التابعة لها ، للمحافظة على صحة أفراد المجتمع وعلى نظافة المدينة والحد من الممارسات والسلوكيات السلبية التي تسيء لمظهر المدينة، أسفرت الجولات عن مصادرة (70.178) كجم من مادتي النسوار والبان الأحمر خلال (3 ) أشهر من العام الجاري ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، لضمان عدم تكرار المخالفة.

وأوضح سعادة المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا أن مادتي النسوار والبان من المواد المحظورة التي يتم استخدامها من قبل بعض الجنسيات، حيث أن البعض يتناولها ، وبعضهم يقوم بالترويج عنها بغرض بيعها.

لافتاً إلى أن أضرار هذه المادة لا تقتصر على المتعاطين فقط بل تشوه الطرقات والمباني وتعكس مظهراً غير حضارياً للمدينة، وأضاف سعادته أن البلدية مستمرة في تنفيذ الحملات لمواجهة كافة أشكال التجاوزات والأنشطة الغير القانونية ، وتأكيدا على حرص البلدية على صحة وسلامة المجتمع وانطلاقا من رؤيتها لضمان مستوى حياة أفضل لسكان مدينة دبا و لضمان استدامة البيئة .

وأثنى سعادته على جهود فرق التفتيش في سحب هذه المنتجات من الأسواق المحلية لأنها تشكل خطراً على الصحة العامة ولأنها تعتبر من المواد المخدرة والخطيرة.

ودعا سعادته إلى أهمية التكاتف المجتمعي والتعاون لمكافحة الأنشطة السلبية المخالفة للقوانين لإضرارها بصحة وسلامة المجتمع والبيئة بالإبلاغ عن أية مخالفات من خلال الاتصال على رقم مكتب الطوارئ 092443399 ‪ الذي يعمل على مدار الساعة ، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلى جانب توعية أفراد المجتمع بكل ما يختص بالصحة والبيئة عن طريق كافة وسائل التواصل الاجتماعي‬‬