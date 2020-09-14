التفوق بداية مسيرة النجاح في المستقبل

أكاديميات الدار عنوان التميز لاستكمال مسيرة النجاح المهني لأجيال المستقبل، هذا ما أيدته نتائج الطلبة المتميزة لهذا العام إذ سطروا درجات عالية ونجاح مبهر عزز مسيرة التميز والإبداع.

الطالبة جنه الريامي في أكاديمية المعمورة رئيسة الطالبات في الأكاديمية والحاصلة على درجات مميزة في امتحانات IGCSE الخاصة بالشهادة الثانوية للمنهج البريطاني.

تصف مسيرتها الدراسية بالمسيرة المظفرة الحافلة بالتحديات الدراسية التي استطاعت مواجهتها من خلال شغفها بالعلم والمعرفة وكان لعائلتها الفضل الأكبر في زرع حب العلم في نفسها التي حصدت ثمارها بتفوق مميز ونجاح مبهر.

تصف جنه النجاح بأنه حصيلة عوامل مختلفة تشمل تحديد الأهداف المستقبلية وتنظيم الوقت واجتيازها لامتحانات IGCSE ما هي إلا البداية لمشوار طويل.

وعن المستقبل تقول جنه أن الخيارات كثيرة فهي تعشق علم النفس وخاصة مواضيع الصحة النفسية وتحب دراسة هندسة الطاقة المستدامة.

وتشيد بالجهود المبذولة من قبل كوادر أكاديمية المعمورة التي جعلت رحلة التعلم عن بعد رحلة ممتعة ومفيدة للطلبة وتشكر اهتمامهم ومتابعتهم للطلبة.

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والطالب سيف صلاح العلي من أكاديمية الياسمينة الحاصل على درجات مميزة في امتحانات IGCSE.

يؤكد أن التفوق جاء تتويج لمسيرة طويلة ومتواصلة من المتابعة المستمرة بدءاً من المراحل الأولى من المدرسة التي وفرت الكادر التدريسي المميز، ومن الأسرة التي وفرت البيئة والجو المناسب والدعم اللازم للوصول لدرجات مميزة في العلوم واللغة الانجليزية والرياضة وإدارة الأعمال، للوصول للهدف الأسمى وتحقيق الحلم الأكبر بدخول جامعة في بريطانيا والتخصص في مجال التأهيل الرياضي.

وتابع سيف أن الدراسة أمر ممتع ومفيد وخاصة بوجود مناهج تعتمد أسلوب الابتكار والبحث والتقصي للوصول للمعلومة بشكل صحيح وتطبيقها بأسلوب علمي وتوظيفها بما يخدم الطالب في مسيرته الدراسية الأكاديمية والمهنية.

يضيف سيف أنه كان يمارس هواياته المفضلة خلال فترة دراسته فهو من عشاق كرة القدم ويلعب في نادي بني ياس لكرة القدم، وساعدته هوايته على اكتشاف جوانب مميزة في قدراته العضلية وفي شخصيته ساهمت بشكل رئيسي باختياره لتخصصه الجامعي.

يوجه سيف رسالة شكر لأكاديمية الياسمينة بكادرها التدريسي والإداري ويؤكد أن التفوق هو نتيجة حتمية للعمل الجاد.

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