مؤسسة إيرباص ترسل مساعدات إنسانية إلى العاصمة اللبنانية بيروت

أعلنت مؤسسة إيرباص عن إرسالها طائرة من طراز " A350 XWB " محملة بالكامل بمساعدات إنسانية بحجم 90 متر مكعب من مدينة تولوز إلى بيروت، وذلك من خلال تعاونها مع جمعية أصدقاء لبنان في تولوز ومستشفى تولوز الجامعي والمجلس البلدي في تولوز، فضلاً عن الصليب الأحمر الألماني وشركة بيار للأدوية وجمعية طيران بلا حدود. كما قدمت إيرباص صوراً عبر الأقمار الصناعية لتحليل الأضرار ومساعدة المحللين من الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وأول المستجيبين في التعرف على حجم أضرار.

وتضم الشحنة مواد للإغاثة الأساسية للمتضررين من الانفجار في بيروت بما في ذلك أدوية وكمامات طبية ومستلزمات مدرسية وكهربائيات ومعدات خاصة بتكنولوجيا المعلومات، حيث سيجري تقديمها إلى مستشفى القديس جاورجيوس الجامعي والجمعية المحلية "Arc de Ciel" والصليب الأحمر اللبناني.

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وبهذا الصدد، قالت جولي كتشر نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات وشؤون الشركة: "شهدنا الدمار الذي خلفه الانفجار في بيروت، ونحن في إيرباص نتمنى الشفاء العاجل للشعب اللبناني ولمدينة بيروت، وكما وأتوجه بالشكر لشركائنا وطاقم الرحلة المشاركين في هذه المهمة الإنسانية لدعمهم وتفانيهم، إذ لولا جهودهم الهائلة لما استطعنا القيام بهذه المهمة".

وفي رحلة العودة، جلبت الطائرة الـ A350 11 طالبًا لبنانيًا إلى فرنسا لمواصلة دراستهم، وذلك كجزء من مبادرة نظمتها جمعية أصدقاء لبنان في تولوز.