شركة مرافق، وبالتعاون مع شركائها فيوليا وأموال الخليجية، تحقق الإغلاق المالي كمطور رئيس لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي في جدة

تمكنت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع (مرافق) "المطور الرئيسي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة من تحقيق الإغلاق المالي بالتعاون مع التحالف الذي كونته بالشراكة مع فيوليا و شركة أموال الخليجية، وذلك لدعم تطوير المحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتمويلها وتوفير خدمات الهندسة والمشتريات وامتياز البناء والتنفيذ والتملك والتشغيل والصيانة ومن ثم نقل الملكية (BOOT) للشركة السعودية لشراكات المياه، حيث ستعالج المحطة في المرحلة الأولى 300000 متر مكعب في اليوم، حيث من المقرر تشغيلها في 31 من يناير 2023، ومن المتوقع البدء في المرحلة الثانية عند تجاوز السعة التشغيلية في المحطة معدلات استخدام حيث سيضاف لقدرتها الاستيعابية 200000 متر مكعب أخرى في اليوم.

وتمت عمليات تمويل هذا المشروع، بإجمالي تكاليف 280 مليون دولار، من خلال تمويل للمشاريع الكبرى من البنك الأهلي التجاري إضافة للمبالغ المدفوعة من المساهمين من حصصهم في الملكية، حيث نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه بالتعاون الوثيق مع تحالف شركات مرافق للوصول إلى مرحلة الإغلاق المالي، كما نجح تحالف الشركات بتأسيس شركة سعودية لخدمة المشروع وهي شركة جدة الثانية للمياه حيث ستدير المحطة لمدة 25 عامًا في إطار نموذجي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وصرح المهندس عبد الله البوعينين، الرئيس التنفيذي لشركة مرافق إن إكمال متطلبات المرحلة الأولى للمشروع تمثلت بالإغلاق المالي، تمهيداً لبدء مرحلة البناء تم بتمويل كامل من البنوك المحلية وهذا دليل على قوة وثبات الاقتصاد السعودي في جميع الأوقات وبالخصوص إننا نمر بمرحلة صعبة بسبب جائحة فايروس كوفيد 19.

وبين البوعينين إن شركة مرافق تفخر بقدرتها على استثمار خبراتها في تقديم خدمات متميزة من خلال تحويل الشركة من مزود خدمات تقليدي إلى مطور رائد للمشاريع لتثبت قدرة وقوة الشركات السعودية على المنافسة وتطوير خدمات ذات موثوقية عالية تدعم تحقيق رؤية 2030.

ووجه البوعينين شكره للشركاء في التحالف شركة فيوليا وأموال الخليجية على الالتزام والدعم والتعاون الذي قادنا الى النجاح بتوفيق الله، مثمناً العلاقة المتميزة مع المطورين المحليين والدوليين والمؤسسات المالية المشاركين بمشروع محطة جدة 2 لمعالجة المياه.

فيما أكد المهندس خالد القرشي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراكات المياه أن" الإغلاق المالي الناجح لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 في جدة يعكس مدى قوة وكفاءة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، ونتوقع أن نرى المزيد من هذه المشاريع كجزء من رؤية المملكة الطموحة 2030".

فيما قال الأستاذ عمار الخضيري، رئيس مجلس إدارة شركة أموال الخليجية: "نفخر بتحقيقنا الإغلاق المالي للمشروع في ظل التحدي العالمي بسبب الجائحة، خاصةَ وأن تمويل المشروع قد تم عن طريق البنوك المحلية بالكامل".

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من جانبه نوه السيد سيباستيان شوفين، الرئيس التنفيذي لشركة فيوليا الشرق الأوسط أن "مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي المستقلة 2 في جدة هو مثال للشراكة الطموحة والنموذجية بين القطاعين العام والخاص التي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من حيث جودة الخدمة المقدمة للمواطنين والامتثال البيئي لقطاع المياه. وسيتم في إطار هذا المشروع تنفيذ جميع مبادئ الاقتصاد الدائري، مما يسمح بتقليل الحمأة وتعزيز إعادة الاستخدام المفيد للمياه المعاد تدويرها لأغراض الري أو الاستخدام الصناعي".

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حول فيوليا

تعمل مجموعة فيوليا، وهي شركة عالمية رائدة، في الإدارة المثلى للموارد. تتواجد المجموعة في القارات الخمس مع ما يقرب من 179000 موظف، وتقوم المجموعة بتصميم وتوفير حلول إدارة المياه والنفايات والطاقة التي تساهم في التنمية المستدامة للمجتمعات والصناعات. من خلال أنشطتها التجارية التكميلية الثلاثة، تساعد Veolia على تطوير الوصول إلى الموارد، والحفاظ على الموارد المتاحة، وتجديدها.

في عام 2019، قامت مجموعة Veolia بتزويد 98 مليون شخص بمياه الشرب و67 مليون شخص بخدمة مياه الصرف الصحي، وأنتجت ما يقرب من 45 مليون ميجاوات ساعة من الطاقة وحولت 50 مليون طن متري من النفايات إلى مواد وطاقة جديدة. سجلت Veolia Environment (المدرجة في Paris Euronext: VIE) إيرادات موحدة بلغت 27.189 مليار يورو (29.9 مليار دولار أمريكي) في 2019. www.veolia.com