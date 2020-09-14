الامارات | "الاتحادية للموارد البشرية" تدعو لمتابعة التزام موظفي الحكومة الاتحادية بالإجراءات الاحترازية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الاتحادية للموارد البشرية" تدعو لمتابعة التزام موظفي الحكومة الاتحادية بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جددت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية دعوتها لكافة الوزارات والجهات الاتحادية إلى ضرورة توعية موظفيها، وحثهم على الالتزام بالتعاميم والأدلة الاسترشادية الصادرة عن الهيئة، بشأن الإجراءات الاحترازية الصحية، للحد من انتشار كوفيد 19، والحفاظ على التباعد الجسدي بين الموظفين، وذلك وفق الدليل الاسترشادي الصادر عن الهيئة، بشأن بيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في ظل الظروف الطارئة والتعاميم ذات الصلة، وكذلك الإجراءات الاحترازية الصحية الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة، والواجب اتباعها من قبل الموظفين للحؤول دون انتشار الأوبئة بينهم، والحفاظ على الصحة العامة.

وأطلقت الهيئة دليلاً استرشادياً؛ للجهات الاتحادية، عند تعاملها مع الموظفين غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار الأوبئة، وذلك بما يضمن جدية الالتزام بالإجراءات، مؤكدة على ضرورة اتباع إدارات الموارد البشرية في الجهات الاتحادية للدليل ووفق الأصول المقررة في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية.

وذكرت في تعميم خاص أنها بصدد عقد ثلاث ورش عمل افتراضية لمدراء ومسؤولي الموارد البشرية والمعنيين في كافة الوزارات والجهات الاتحادية، بهدف دعم تلك الجهات وتمكينها من التطبيق السليم لإجراءات الدليل، وتوضيح آليات تنفيذه؛ لضمان سلامة وحماية الموظفين والمتعاملين من انتشار الأوبئة.

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