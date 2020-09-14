الإمارات تتفوق عربياً وإقليمياً في مؤشرات الاتصالات

استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة الحفاظ على موقع الصدارة عربياً وإقليمياً في مؤشرات الاتصالات وتقنية المعلومات وفقاً لتقرير مؤشر الابتكار العالمي لعام 2020 الصادر حديثاً عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحلت الإمارات في المركز الأول عربياً واقليمياً في مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومؤشر الوصول للإنترنت، ومؤشر استخدام الإنترنت، مما يعكس تقدم وتطور البنية التحتية للاتصالات في الدولة، ويرسّخ مفهوم الريادة في التحول الرقمي بالتوازي مع التوجهات الحكومية للقيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما جاءت الإمارات في المركز الأول عربياً في مؤشر أسماء نطاقات الإنترنت العامة ونطاقات الإنترنت المحلية، والتي يعبّر عنها في الدولة بالرمز ".ae".

وتعليقاً على هذا التقرير، قال د. أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في "مجموعة اتصالات": "لقد حرصت 'اتصالات' منذ نشأتها على الاستثمار في أحدث الشبكات والتقنيات المستقبلية والتي تساهم في الاستعداد بجهوزية تامة للمستقبل وتغيراته المتسارعة، وعملت على مواكبة التطورات التقنية والرقمية في قطاع الاتصالات وتسخير إمكاناتها ومواردها لتكون مساهماً رئيسياً في ريادة خدمات الاتصالات والحلول الرقمية في الدولة. وبكوادرها الوطنية التي تعد العامل الرئيسي لنجاحها وريادتها، تفتخر 'اتصالات' بالإنجازات التي حققتها الدولة وصدارتها العربية والإقليمية لمؤشر الابتكار العالمي 2020."

وأضاف بن علي: "كما استطاعت "اتصالات" أن تحافظ على لقب 'أقوى علامة تجارية خدمية في الشرق الأوسط وإفريقيا' للعام الثالث على التوالي من شركة براند فاينانس، وفازت 'اتصالات' بلقب شبكة الهاتف المتحرك الأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وشبكة النطاق العريض الأسرع في منطقة الخليج وإفريقيا والمنطقة العربية من قبل شركة Ookla، وهي الأولى في إطلاق شبكة الجيل الخامس في الشرق الأوسط والمنطقة، وأول مشغل يتيح الهواتف الداعمة لهذه التقنية في المنطقة."

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يُذكر أن الإمارات قد تمكنت من تحقيق الريادة عالمياً على مستوى شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل لثلاثة أعوام على التوالي، ومن حيث أعلى نسبة مشتركين في الإنترنت السريع للهواتف المتحركة، ونسبة استخدام السكان للإنترنت.

وبحسب "مؤشر المعرفة العالمي للعام 2019" حافظت الإمارات على المركز الأول في مؤشر نسبة تغطية الهاتف المتحرك للسكان، وأيضاً المركز الأول في مؤشر التنافسية في قطاعي الإنترنت والهاتف، والمركز الأول في مؤشر الاشتراكات بالإنترنت ذات النطاق العريض، والمرتبة الأولى عربياً وإقليمياً في مؤشر الخدمات الذكية والحكومية حسب تقرير الأمم المتحدة للحكومة الرقمية والصادر في يوليو 2020.

ووفقاً لأحدث تقرير للمؤشر العالمي لسرعات الإنترنت والصادر عن شركة Ookla في يوليو 2020، حلّت الإمارات في المركز الأول عالمياً على مؤشر سرعة شبكات الإنترنت للهواتف المتحركة، متفوقةً على العديد من دول العالم ذات البنية التكنولوجية المتطورة.