تحميل تطبيق "كونديرا" يتخطى حاجز 10 آلاف خلال 48 ساعة من إطلاقه

أعلنت شركة "كيه إف سولوشنز"، الشركة الحديثة التي اتخذت من دبي مقراً لها، عن إطلاق "كونديرا"، التطبيق المميز للهواتف الذكية والذي تم تطويره بالكامل في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتمكين الأفراد والأعمال من إجراء عمليات البحث وإتمام كتابة المقالات في دقائق مما يعزز إنتاجيتهم وكفاءتهم.

وقد تم إطلاق تطبيق ومنصة الويب "كونديرا" رسميا اليوم باللغة الإنجليزية كمرحلة أولى، والذي قد سبق طرحه في بدايات الشهر الجاري، على أن يتم دمج البحث باللغة العربية في مطلع 2021، بالإضافة إلى خطة ممنهجة لتضمين البحث بلغات أخرى خلال الأشهر التالية. و جدير بالذكر أنه قد تم إطلاقه بس

وصمم "كونديرا" لإحداث طفرة في الآلية التي نعمل وندرس ونفكر بها، وهو ما سيبدل معايير البحث والكتابة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال توفير منصة مبتكرة قادرة على إعداد الملخصات وكتابة المقابلات بسرعة فائقة مع مراعاة الدقة.

وفي ظل تضمين حلول الذكاء الاصطناعي افتراضياً في مختلف المجالات والصناعات، سواء لتعزيز الأداء التقني أو لتحليل مجموعات ضخمة من البيانات، يأتي دخول تطبيق "كونديرا" ليمكن الموظفين والأفراد في المنطقة ليصبحوا أكثر إنتاجية من خلال توفير الوقت، ومنحهم الآليات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات أكثر دقة قائمة على تحليل البيانات والمؤشرات.

وكان كريم فريد، الصحفي السابق والمتخصص في مجال التواصل الاجتماعي والتقني والعلاقات العامة، قد طوّر فكرته لتصبح حقيقة على أرض الواقع من خلال شركته "كيه إف سولوشنز" التي أسسها خلال تفشي جائحة كورونا. ووضع كريم نصب عينيه هدف رئيسي واحد يرمي إلى توليد القيمة وتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام للأفراد والأعمال؛ من خلال المساهمة في تحقيق رؤى التحول الرقمي في المنطقة، وتسخير الحلول التكنولوجية الذكية المطلوبة لدفع نمو أعمال الأفراد والشركات لإتمام مهماهم بكفاءة وجودة أعلى. كما يهدف كريم من خلال شركته إلى تحسين نمط الحياة اليومية بتوفير أحدث حلول الذكاء الاصطناعي بآلية متناسقة ومتداخلة مع العمليات اليومية.

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وتعليقاً على إطلاق تطبيق "كونديرا" قال كريم فريد: "في غضون 48 ساعة شهدنا إقبالاً لافتاً على تحميل التطبيق، حيث سجلنا أكثر من 10 آلاف مستخدم جديد قاموا بعملية التسجيل والتحميل، وهو ما يبرهن على شهية المستخدم في المنطقة على الاكتشاف وتبني كل ما هو جديد. وقد استغرقت عملية تطوير كونديرا نحو عاميين، وشمل ذلك الكثير من البحث وابتكار التكنولوجيا اللازمة، ومن ثم نجحنا في تقديم برنامج كتابي قائم على الذكاء الاصطناعي سهل الاستخدام ويمكن حمله إلى كل مكان".

وأضاف كريم: "إن تطبيق كونديرا تم تطويره لتعزيز الإنتاجية، وهي نقطة الارتكاز منذ بداية الجائحة، حيث كرست الأعمال والحكومات جهودها لضمان الكفاءة مع توفير الوقت والتكلفة. لقد تم تطوير التطبيق لتمكين المستخدمين من التركيز على إنتاجهم الإبداعي وتوفير ساعات كانوا سيقضونها لإتمام مهاهم التقليدية".

واختم كريم تصريحه قائلاً: "وفي ظل انتقال العالم إلى مرحلة ما بعد جائحة الكورونا، أصبح غير مقبول أن ننظر إلى الروبوتات والبشر بأنهم يعملون بشكل منفصل، بل أصبح تقبل استخدام هذه التقنيات وتقبل حقيقة أن الذكاء الاصطناعي هو العامل الممكن ضرورة حتمية؛ وحينها فقط سيكون طريقنا أمام التحول الرقمي الشامل ممهد للنجاح".

ويتميز "كونديرا" بسرعة استجابته لبحث المعلومات في مختلف المجالات، مقارنة بالوقت الذي يستغرقه الأشخاص لفهم أحدث الدراسات والأبحاث، والذي قد يصل إلى أسابيع عبر محركات البحث.