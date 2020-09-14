الهلال الأحمر الإماراتي يقيم أضرار فيضانات السودان

أكد محمد سالم الجنيبي رئيس وفد الهلال الأحمر الإماراتي على أنه سيتم تقييم الأماكن المتضررة من جراء الفيضانات لمعرفة أهم الأحتياجات الضرورية في الوقت الحالي.

وأمر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإرسال طائرة تحمل 100 طن من مواد الإغاثة من مخازن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية في ⁧‫دبي⁩، لمساعدة ضحايا الفيضانات التي ضربت أجزاء مختلفة من السودان وجنوب السودان.

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وخلفت السيول والفيضانات أضرارا بالغة في السودان هذا العام، إذ تسببت في انهيار عشرات الآلاف من المنازل، وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة، وفق إحصاءات وزارة الداخلية السودانية.

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