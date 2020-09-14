الامارات | إحالة عريس آسيوي للنيابة العامة أقام حفل زفافه بدون التزامه بالتدابير الوقائية من "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن إحالة عريس آسيوي للنيابة العامة أقام حفل زفافه بدون التزامه بالتدابير الوقائية من "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت شرطة رأس الخيمة عريس آسيوي الجنسية، أقام حفل زواجه في إحدى صالات الأفراح بالإمارة بدون الالتزام بكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية المعتمدة لإقامة الحفلات، حيث نشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي توضح عدم التزامه والمدعويين بإجراءات السلامة والوقاية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مخالفاً بذلك قرارات النائب العام للدولة فيما يخص التدابير الاحترازية والوقائية لمكافحة الفيروس.

وقالت شرطة رأس الخيمة، إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وإحالته إلى نيابة الطوارئ والأزمات والكوارث، لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

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من جهتها أشارت دائرة الاقتصادية برأس الخيمة إلى أنها قامت بإغلاق صالة أفراح وفرض عليها غرامة مالية لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية وذلك بسبب إقامة حفل زفاف دون أخذ الموافقات المسبقة المطلوبة ولعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية والتعليمات الصادرة من الجهات الرسمية بالدولة من حيث التباعد الاجتماعي والالتزام بلبس الكمامات.

وأكدت شرطة رأس الخيمة حرصها الدائم على سلامة وأمن جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، وعدم تهاونها مع كل من يخالف الأنظمة والقوانين الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، للعمل معاً على الحد من انتشاره والقضاء عليه، من خلال التزام الجميع بكافة الاشتراطات والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تحد من انتشاره، داعية الجميع إلى الالتزام والتعاون حفاظاً على سلامة كافة أفراد المجتمع.

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