الامارات | إحاطة إعلامية جديدة لـ"حكومة الإمارات" حول مستجدات "كورونا" في السابعة مساءاً

شكرا لقرائتكم خبر عن إحاطة إعلامية جديدة لـ"حكومة الإمارات" حول مستجدات "كورونا" في السابعة مساءاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبث صحيفة "الإمارات اليوم"، عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات في السابعة من مساء اليوم للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.