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الإمارات.. 250 درهماً فحص فيروس كورونا في دبي

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أفادت هيئة الصحة بدبي، أنها خفضت، مؤخراً، أثمان الفحوصات المخبرية (PCR) لفيروس «كوفيد 19»، لتكون 250 درهماً، وذلك حرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوصات الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

 

جاء ذلك بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقاً من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوصات، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

 

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، أمس، إنها لن تدخر وسعاً في سبيل تهيئة جميع الظروف وتيسير كل الإجراءات التي من شأنها تعزيز جهود مكافحة «كوفيد 19»، والحفاظ على سلامة المجتمع وصحة وحياة أفراده.

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MO Nasa

MO Nasa

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