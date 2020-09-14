الامارات | «طرق دبي»: «المسار الذكي» لفحص السائقين يرفع نسب النجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن «طرق دبي»: «المسار الذكي» لفحص السائقين يرفع نسب النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن نظام المسار الذكي المطبق في الفحص العملي النهائي للمتدربين على قيادة المركبات في دبي، تمكن من رفع نسب النجاح خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، وخفض زمن الإبلاغ عن الحوادث المرتكبة خلال الفحص بنسبة 75%، ما أسهم في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل الازدحام.

وقال مدير إدارة ترخيص السائقين في مؤسسة الترخيص بالهيئة منصور الفلاسي لـ«الإمارات اليوم»، نظام المسار الذكي أجرى نحو 87 ألفاً و949 فحصاً عملياً (فحص الطريق)، للمتدربين على القيادة، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية أغسطس الماضي.

وأشار إلى أن إجراءات النظام تستخدم بنسبة 20% في معاهد التدريب المعتمدة في الإمارة البالغ عددها تسعة معاهد، وسيتم تحويل كل الأجزاء المكونة للفحص إلى النظام تدريجياً لتصل النسبة 100% خلال المرحلة المقبلة.

وقال الفلاسي إن النظام يستخدم الطرق الذكية في قراءة وتحليل مهارات قيادة المتدربين، التي ستستخدم في تحسين مهاراتهم القيادة في حال تم إعادة التدريب، كما يمكن للنظام التدخل في حالة وجود مخاطر محتملة أثناء عملية الفحص.

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وأفاد بأن النظام يهدف إلى تحسين خدمة فحص السائقين، من خلال تطوير نظام إدارة مركزية لعمليات فحص السائقين وتعزيز السلامة المرورية، حيث أسهم النظام في تقليل زمن الإبلاغ عن الحوادث الخاصة بعمليات فحص السائقين والإبلاغ عن أعطال المركبات خلال عملية الفحص التي كانت تستغرق قبل تطبيقه ما يقارب 20 دقيقة في المتوسط، لتنخفض من خلال النظام إلى خمس دقائق.

وتابع أن الآلية المتبعة قبل النظام كانت تتطلب أن يتواصل الفاحص مع المشرف الرئيس لفريق العمليات، ويتواصل المشرف مع مدير القسم ومعهد التعلم للتدخل من خلال مكالمات هاتفية، إذ يتمكن حالياً النظام من كشف حالات وجود اصطدامات للمركبة، كما يمكن للفاحص الإبلاغ عن وقوع حادث بضغطة زر عبر تطبيق الفحص الذكي.

وفي رده على سؤال حول كيفية عمل النظام، قال الفلاسي إن هناك تقنيات فائقة التطوّر في نظام فحص السائقين (المسار الذكي)، تتضمن التعرف إلى وجوه المتدربين والفاحصين، الأمر الذي يسهم في رفع مستوى الشفافية في تقديم نتائج الفحص، وتمكين إدارة ترخيص السائقين من متابعة التحسين المستمر لجودة الفحص.

وأكد أن الهيئة تطمح من خلال استخدام نظام المسار الذكي إلى تطوير منظومة ذكية عبر تطوير تطبيق ذكي لعملية فحص الطريق وربطهِ بمنظومة الاتصالات المعلوماتية، للمساهمة في تحسين الكفاءة التشغيلية وتحسين أداء الفاحصين وتعزيز السلامة المرورية، وتعزيز الشفافية وتحسين دقة البيانات المقدمة للمتعاملين من خلال إنشاء تسجيلات مرئية تعتمد على تقنيات التصوير البانورامي ثلاثي الأبعاد لعمليات الفحص واستخدامها في التغذية الراجعة للمتعاملين وفي حالات التظلمات والشكاوى.

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