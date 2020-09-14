الامارات | عاطل يتحرش بطالبتين في متجر شهير

شكرا لقرائتكم خبر عن عاطل يتحرش بطالبتين في متجر شهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات عاطلاً عربياً تحرش بطالبتين، الأولى آسيوية (18 عاماً)، والأخرى أوروبية (10 سنوات) داخل هايبر ماركت معروف في مركز تجاري، مرتكباً جريمتيه على التوالي خلال دقائق.

وقالت المجني عليها الأوروبية إنها كانت في المتجر برفقة والدتها، وتركتها الأخيرة للبحث عن مساحيق غسيل، فيما توجهت الطفلة لقسم الألعاب، ففوجئت بشخص يأتي من خلفها ويمسك بخصرها ويسألها ما إذا كانت تريد لعبة، فتملكها الخوف الشديد ولم تستطع الحركة وتسارعت دقات قلبها، وأخبرته أنها تريد الذهاب إلى والدتها، لكنه أمسك بخصرها بقوة وتمادى في تصرفاته المخلة، وعندما تركها جرت إلى والدتها لإبلاغها بالأمر، وذهبت مع أسرتها إلى حراس الأمن، لكنهم فوجئوا بالقبض عليه، لتحرشه بفتاة أخرى.

إلى ذلك، ذكرت المجني عليها الثانية الآسيوية أنها كانت تقف في قسم الخضراوات بالمتجر ذاته، وارتكب المتهم التصرف ذاته معها، إذ التصق بها، وحين ابتعدت عنه لاحقها، وكان يريد تكرار فعلته، إلا أنها أخبرت حارس الأمن الذي سأل عن مكان الواقعة ثم أمسك بالمتهم، ورصدت كاميرات المراقبة في المتجر الواقعتين تفصيلياً، وأقرّ المتهم بجريمتيه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية هتك العرض بالإكراه.

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