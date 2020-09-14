الامارات | «مراسل» يختلس 20 جهاز كمبيوتر ومواد تموينية وقرطاسية

شكرا لقرائتكم خبر عن «مراسل» يختلس 20 جهاز كمبيوتر ومواد تموينية وقرطاسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظر محكمة الجنايات في دبي قضية متهماً فيها عامل آسيوي استغل وظيفته كمراسل بمخازن شركة يعمل فيها منذ 12 عاماً، وسرق 20 جهاز كمبيوتر قيمتها 75 ألف درهم، ومواد تموينية وقرطاسية قيمتها 10 آلاف درهم وسلمها لآخرين مقابل 700 درهم للجهاز الواحد.

وقال مدير الشركة في تحقيقات النيابة العامة: إن «المتهم يتولى إعداد القهوة والشاي للموظفين، إضافة إلى أعمال أخرى مرتبطة بوظيفته كمراسل، ويحوز على نسخة من مفاتيح مخازن الشركة التي تحتوي على القرطاسية وأجهزة الحاسب الآلي والأدوات الإلكترونية والمواد التموينية».

ولفت إلى أن الشركة متخصصة في مجال تقنية المعلومات والكاميرات وخدمات الأمن، وأن المتهم يعمل بفرع الشركة في دبي منذ سبع سنوات، فضلاً عن خمس سنوات بفرعها في الهند.

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وأضاف أن الشركة تجري جرداً لمحتويات المخازن كل ستة أشهر، واكتشفت قبل 20 يوماً اختفاء 20 جهاز كمبيوتر، فتم التدقيق مع بقية الفروع للتأكد مما إذا كانت سحبت الأجهزة الجديدة لكن تأكد عدم تنفيذ أي طلبات، ما أثار الشبهات في المتهم، وبمواجهته أقر بأنه اختلسها، وباعها مقابل 700 درهم لكل جهاز قيمته الأصلية 3500 درهم، وذلك بتحريض من المتهمين الآخرين.

وأشار إلى أنه بالتدقيق على المواد التموينية الثابتة في الفواتير من سكر وشاي وغيرها تبين اختلاس كميات تقدر بنحو 10 آلاف درهم، خرجت بفواتير وقع عليها المتهم.

وأقرّ المتهم في تحقيقات النيابة العامة بأنه سرق أجهزة الكمبيوتر من مخازن الشركة، بعد الاتفاق مع متهمين آخرين ووقع خطياً على إقرار بذلك.

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