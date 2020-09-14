الامارات | 1986 مخالفة جلوس أطفال بالمقاعد الأمامية في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 1986 مخالفة جلوس أطفال بالمقاعد الأمامية في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة أبوظبي أنها سجلت 1986 مخالفة جلوس طفل دون سن الـ10، أو يقل أطوالهم عن 145 سنتيمتراً، في المقعد الأمامي للمركبة، خلال السنوات الثلاث الماضية، منبهة إلى تغليظ عقوبة هذه المخالفة ضمن قانون حجز المركبات، الذي دخل حيز التنفيذ، الأسبوع الماضي، بإلزام المخالف بدفع غرامة قدرها 5000 درهم لفك حجز المركبة.

وبحسب قانون المرور الاتحادي، فإنه لا يسمح للأطفال بالجلوس في المقعد الأمامي قبل بلوغ 10 سنوات، ويجب أن يستخدم الأطفال دون هذه السن مقاعد السلامة ذات الأحزمة الداخلية حتى يبلغ طولهم 145 سنتيمتراً، وعندما يصل عمر الطفل إلى هذه السن، يستطيع استخدام حزام الأمان، وتبلغ قيمة المخالفة 400 درهم.

وقال رئيس قسم الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، الرائد عبدالله ناصر المزروعي، إن «الإحصاءات والتقارير تشير إلى تزايد مخالفات جلوس الأطفال في المقاعد الأمامية خلال السنوات الثلاث الماضية، الأمر الذي دعا إلى تشديد العقوبة على هذه المخالفة - ضمن قانون رقم 5 لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في إمارة أبوظبي - التي تشكل خطراً على حياة الأطفال، وتجعلهم عرضة للأذي والإصابة والوفاة في الحوادث المرورية». وأوضح المزروعي أن تغليط العقوبات ضمن قانون حجز المركبات، جاء بعد إجراء بحوث ودراسات عدة، وبناءً على أرقام إحصائية للمخالفات المرورية التي تم إجراء التعديل عليها في القانون، حيث تعد من أخطر المخالفات التي كانت سبباً رئيساً في زيادة عدد الحوادث المرورية التي نتجت عنها إصابات ووفيات، إذ بلغ إجمالي عدد الحوادث التي وقعت بسبب تكرار المخالفات التي تم التعديل عليها في القانون رقم (5) لسنة 2020، 894 حادثاً مرورياً، وأدت إلى وفاة 66 شخصاً، العام الماضي، منها 64 حادثة جسيمة و716 متوسطة و643 بسيطة.

Advertisements

وتوقع أن يسهم تطبيق القانون الجديد في ردع السائقين المتهورين، والحد من المخالفات الخطرة على الطرق.

10 حالات

حدّد قانون حجز المركبات الجديد 10 حالات تُفرض عليها رسوم لفك حجز المركبة، هي: صدم دورية شرطة، أو التسبب في تلفها، المشاركة في سباقات على الطرق دون تصريح، وإذا كانت لوحات الأرقام مصطنعة أو مقلدة أو مطموسة، وتجاوز الإشارة الحمراء، وقيادة المركبة بطريقة تعرّض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، التسبب في حادث بسبب السرعة أو الانحراف المفاجئ، أو عدم ترك مسافة أمان كافية، أو عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة، والسماح لطفل يقل عمره عن 10 سنوات بالجلوس في المقعد الأمامي للمركبة، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد على 60 كم/‏‏ساعة، إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة (شاسيه) من دون ترخيص، وأخيراً إلزام السائق بدفع غرامة 100 درهم عن كل مخالفة أخرى تقرر حجز المركبة من أجلها.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news