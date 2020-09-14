الامارات | %85 من مستحقي «معاشات المتوفين» في أبوظبي إناث

شكرا لقرائتكم خبر عن %85 من مستحقي «معاشات المتوفين» في أبوظبي إناث والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صندوق أبوظبي للتقاعد إمكانية استحقاق زوج المواطنة المؤمّن عليها أو صاحبة المعاش التقاعدي، حصة في معاشها التقاعدي عند وفاتها، في حال كان ضمن فئة «يعتمد في معيشته على زوجته»، شريطة عدم تقاضيه راتباً من جهة عمل مسجلة في الصندوق، وذلك بغض النظر عن جنسيته، فيما كشف الصندوق عن أن 85% من مستحقي معاشات المواطنين المؤمّن عليهم المتوفين، من الإناث.

وتفصيلاً، أفادت إحصائية حديثة لصندوق أبوظبي للتقاعد بارتفاع نسبة الإناث المستحقات لمعاشات ذويهن المتقاعدين المتوفين إلى 85%، من إجمالي عدد المستحقين، حتى نهاية شهر يوليو الماضي، موضحة أن إجمالي عدد مستحقي المعاشات عن ذويهم المتوفين، بلغ قرابة9666 مستحقاً، بينهم 8180 مستحقة من المواطنات، مقابل نحو 1486 مستحقاً من الذكور، بنسبة 15% من إجمالي المستحقين.

وأوضح الصندوق لـ«الإمارات اليوم» أن المستحق هو كل من تقرر له معاش لوفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش (الزوج أو الأرامل، الأولاد، الوالدان الأخوة والأخوات، أولاد الابن)، مشيراً إلى أنه يكون للمستحقين سواء كانوا مواطنين أو غير مواطنين، والذين تتوافر لديهم شروط الاستحقاق المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي وتعديلاته، الحق في تقاضي أنصبة من معاش المؤمّن عليه المتوفى أو المتقاعد المتوفى، حسب نص القانون، وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وأفاد الصندوق بأنه يشترط لاستحقاق الابن ألّا يكون قد بلغ سن الـ21، ويستثنى من ذلك حالات العاجز عن الكسب، والطالب بإحدى مراحل التعليم التي تتجاوز التعليم الثانوي بشرط عدم تجاوزه سن 26 عاماً، فيما يشترط لاستحقاق الفتاة أن تكون غير متزوجة ولا تعمل، كما يشترط لاستحقاق الأب أن يكون معتمداً في معيشته على الابن المتوفى.

وأشار الصندوق إلى أن من شروط استحقاق الأم أن تكون مطلقة أو أرملة، ويشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات أن يكونوا معتمدين في معيشتهم على المتوفى، ومستوفين للشروط الخاصة بأبناء وبنات المؤمَّن عليه المتوفى، كما يشترط لاستحقاق أبناء الابن إذا كان والدهم متوفى، أو توفي بعد استحقاقه في المعاش، أن ينتقل إليهم نصيب والدهم، وذلك حسب الشروط الواردة الخاصة في القانون لاستحقاق أبناء وبنات المؤمن عليه المتوفى، للنصيب في المعاش.

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وأكد الصندوق إمكانية استحقاق زوج المؤمّن عليها المتوفاة أو صاحبة المعاش التقاعدي، حصة في المعاش التقاعدي، في حال كان ضمن فئة «يعتمد في معيشته على زوجته»، شريطة عدم تقاضيه لراتب من جهة عمل مسجلة في الصندوق، وذلك بغض النظر عن جنسيته.

مواطنات

ذكر صندوق أبوظبي للتقاعد أن نسبة المواطنات العاملات باتت تشكّل نسبة 45% من إجمالي العاملين في القطاع الخاص والحكومي في إمارة أبوظبي، بعدما كانت لا تتجاوز 11% فقط من القوى العاملة عام 2000 عند تأسيس صندوق أبوظبي للتقاعد، منوهاً بأن إجمالي عدد المواطنات العاملات في القطاعين الحكومي والخاص في إمارة أبوظبي، تخطى 40 ألف مواطنة، بعد انضمام 1151 مواطنة إلى سوق العمل خلال الفترة من يناير وحتى يوليو الماضيين.

إجمالي عدد مستحقي المعاشات عن ذويهم المتوفين، بلغ قرابة 9666 مستحقاً.

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