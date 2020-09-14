- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات، وخطوط النقل بين المدن، اعتباراً من الغد، بعد توفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الركاب.
واعتمدت اللجنة مجموعة من الإجراءات الوقائية لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن، التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى، وتتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وتخصيص مداخل للفحص الحراري، وتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، وتحديد أماكن الجلوس من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقاً للتباعد الجسدي بين الركاب، مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود للحافلة، والالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة، إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات، هذا وقد شملت تلك الإجراءات المطبقة جميع الموظفين والسائقين، لتحقيق الأمن الصحي الشامل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.