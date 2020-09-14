الامارات | إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي في الشارقة، بالتنسيق مع هيئة الطرق والمواصلات، إعادة تشغيل محطة الجبيل للحافلات، وخطوط النقل بين المدن، اعتباراً من الغد، بعد توفير جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من أجل سلامة الركاب.

واعتمدت اللجنة مجموعة من الإجراءات الوقائية لإعادة تشغيل خدمات نقل ركاب خطوط النقل بين المدن، التي تربط إمارة الشارقة بالإمارات الأخرى، وتتمثل في خفض الطاقة الاستيعابية إلى 50%، وتخصيص مداخل للفحص الحراري، وتعقيم الحافلات بعد كل رحلة، وتحديد أماكن الجلوس من خلال وضع ملصقات إرشادية تطبيقاً للتباعد الجسدي بين الركاب، مع إلزامية لبس الكمامة قبل الصعود للحافلة، والالتزام بارتدائها طوال فترة الرحلة، إلى جانب توفير أجهزة تعقيم اليدين في جميع الحافلات، هذا وقد شملت تلك الإجراءات المطبقة جميع الموظفين والسائقين، لتحقيق الأمن الصحي الشامل.

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