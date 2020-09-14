الامارات | «قانونية دبي» تناقش واقع العمل القانوني في ظل «كورونا»

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقدت دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي مؤتمراً بعنوان «العمل القانوني في ظل أزمة (كوفيد-19)»، الذي أقيم عن بُعد بمشاركة جهات حكومية ومكاتب محاماة واستشارات قانونية، وحضره ما يتجاوز 500 مشارك. ويهدف المؤتمر إلى مناقشة تداعيات أزمة «كورونا» على واقع العمل القانوني، وانعكاساتها على الأفراد والمؤسسات من الناحية القانونية، وما يمكن أن تكشف عنه الممارسات والتجارب العملية من ملاءمة القوانين والتشريعات لتلك الظروف الاستثنائية. وأكد مدير عام الدائرة، الدكتور لؤي بالهول، أن ما أحدثته أزمة «كورونا» من تداعيات وتحولات مجتمعية واقتصادية عميقة، قد فرض ظروفاً استثنائية ألقت بظلالها على الأفراد والمجتمعات، وأخضعت لقوتها الكثير من مناحي الحياة التي يمثل القانون بتشريعاته وإجراءاته جزءاً أساسيّاً منها. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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