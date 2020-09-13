الامارات | «صحة دبي»: 250 درهماً حداً أقصى لفحص «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة دبي»: 250 درهماً حداً أقصى لفحص «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدخلت هيئة الصحة في دبي تعديلاً على تسعيرة خدمة فحص فيروس كورونا المستجد (PCR)، ليصبح 250 درهماً بدلاً من 370 درهماً كما كان متبعاً، وأوضحت أنه يقتصر إجراء فحوص البلمرة المتسلسل، أو أخذ مسحة الأنف في دبي، على المنشآت الصحية المصرح لها بذلك من قبل الهيئة أو سلطة مدينة دبي الطبية، كل حسب نطاق اختصاصه وصلاحياته.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي تخفيفاً منها على الأفراد، وحرصاً من جانبها على توسيع نطاق الفحوص الطبية الاستباقية التي تواصلها ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية في دبي.

وأصدرت الهيئة تعميماً وجّهته إلى جميع المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، بتعديل سعر فحص البلمرة المتسلسل لـ«كوفيد19» (PCR) ليصبح 250 درهماً حداً أقصى، شاملاً كل الرسوم، ومنها أخذ المسحة وإجراء الفحص المخبري وإصدار النتيجة أو الشهادة، كما يتوجب الامتناع على فرض أي رسوم إضافية على الفحوص المستعجلة، أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل أو أسرع، أو أخذ مسحة في موقع العمل أو المنازل أو غيرها.

وشددت الهيئة على أنه يمنع على المختبرات التعامل مع غير المنشآت الصحية المصرح لها من قبلها، ويحظر استقبال أو استلام المسحات المرسلة من المنشآت الصحية غير مصرح لها بأخذ مسحات وغير مسجلة في نظام حصانة، وعلى المنشآت الصحية المصرح لها أخذ المسحات لفحص الفيروس، والالتزام بإدخال كل البيانات المطلوبة في نظام «حصانة» فور أخذ مسحة الفحص، وتحديثها بشكل فوري بما يتوافق مع أحكام التعاميم الصادرة مسبقاً عن الهيئة.

وأكدت أنه يجب على جميع المنشآت الصحية،بما فيها المختبرات المصرح لها بإجراء الفحص، التقيد التام بإتمام عملية الربط الإلكتروني مع نظام «حصانة» بما يتوافق مع أحكام التعاميم الصادرة مسبقاً من قبل الهيئة، وشددت على جميع المنشآت الصحية المعنية بضرورة الالتزام بما ورد في التعميم من توجيهات تفادياً لأي عقوبات أو مخالفات قد تصدر بهذا الشأن، ويتم العمل بالتعميم اعتباراً من تاريخ صدوره الموافق 12 سبتمبر الجاري.

ولفتت إلى أن تخفيض أسعار فحص «كوفيد-19» جاء بعد التنسيق والتوافق مع الجهات المعنية، وتوافقاً من الهيئة مع الاتجاه العام لأثمان الفحوص، وما هو متبع على مستوى الدولة في هذا الجانب.

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إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 84 ألفاً و642 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 640 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 79 ألفاً و489 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 468 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 69 ألفاً و451 حالة، كما أعلنت الوزارة أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

• منع فرض رسوم إضافية على الفحوص المستعجلة، أو إصدار النتيجة خلال فترة زمنية أقل.

• 468 حالة شفاء جديدة من «كورونا».

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