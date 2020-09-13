الامارات | الطقس المتوقع غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف.

والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً، وتكون مثيرة للغبار ، جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 18 - 30 كم/س، تصل إلى 38 كم/س أحياناً.

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والموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:40 والمد الثاني عند 22:28 .. أما الجزر الأول فيحدث عند الساعة 16:01 والثاني عند الساعة 06:00.

وبحر عمان خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 07:53 والثاني عند الساعة 18:59 .. أما الجزر الأول يحدث عند عند الساعة 13:41 والثاني عند الساعة 01:40.

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